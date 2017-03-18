KAYSO Otomasyon Fuarına çıkarma yaptı

Fuarın açılışında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayserili sanayiciler olarak bu tür fuarların önemini bildiklerini belirterek, “Bugün Kayseri Sanayi Odası üyelerinden oluşan 80 kişilik karar verici bir heyetle buradayız. Ayrıca ekibimizin içerisinde iki üniversiteden hocalarımızda var. WIN EURASIA Metalworking Fuarına da 150 kişilik bir heyetle gelmiştik. Aynı zamanda Kayserimizin güzide firmalarından Hasçelik Kablo ve Denka Metal’de buradalar. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Gelişmiş ülkelerin gelecek hedeflerini Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde planladıklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bizde dünya pazarlarında yerimizi alabilmek ve gelişmiş ekonomilerle daha rahat rekabet edebilmek adına Endüstri 4.0’ı çok iyi anlamamız ve uygulamaya geçmemiz gerekiyor. KAYSO olarak bizde üyelerimizi bu sürece hazırlamak adına belirli aralıklarla eğitim ve seminerler veriyoruz. Bildiğiniz gibi endüstri 4.0 bir çok gelişmiş ülkenin gündeminde olan bir konu. Bizlerde sanayiciler olarak ülkemizin gelişip kalkınmasına katkıda bulunmak, daha çok üretim yapmak için endüstri 4.0’ı kaçırmamamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

KAYSO heyeti fuar açılışının ardından Odamız üyesi Hasçelik Kablo ve Denka Metal’i de ziyaret ederek, fuarda çeşitli temaslarda bulundu.

Akşam yemeğinde katılımlarından dolayı sanayicilere teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, bu tür gezilerin sanayicilerin ufkunu açması bakımından son derece önemli olduğunu belirterek, sanayicilerin katılım sağlamaları durumunda bu tür ziyaretlerin devamının geleceğini, hatta yurt dışı ziyaretleri de gerçekleştirebileceklerini sözlerine ekledi.





İHA

