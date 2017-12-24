KAYSO 'SANAYİ GECESİ’ 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, “Bazıları sindiremese de, birileri rahatsız olsa da sadece bir sektörde değil iç ve dış ticaretiyle bir bütün olarak Türkiye bu büyümeyi yakaladı. 2017’de kötü senaryoları çizenler hiç şüpheniz olmasın 2018’de de utanacaklar" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından düzenlenen Sanayi Gecesine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanları, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve yaklaşık bin 500 sanayici ve iş adamı katıldı.







Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gecede yaptığı konuşmasında, tüm olumsuzluklara rağmen 2017 yılında dünyayı kıskandıracak bir büyümenin yakalandığının altını çizdi.

2018 yılında da bu büyümenin devam edeceğini vurgulayan Tüfenkci, “Ülkemiz ekonomisi gerek iç gerekse dış yatırımcılara güven vermektedir. 2016’daki hain darbe girişimlerine rağmen o da yetmezmiş gibi ekonomik bir terörün altına imza atmaya ve bir takım şer odaklarıyla birlikte hareket etmelerine rağmen ayakta durdu ve 2017’de çok güçlü bir başlangıç yaptı. Güçlü bir şekilde de 2017’yi sonlandırıyoruz Allah’ın izniyle. Baktığımız zaman üçüncü çeyrekte Türkiye dünyayı kıskandıracak büyüme oranını yakaladı. Bazıları bunu sindiremese de, birileri rahatsız olsa da bu büyümeyi sadece bir sektörde değil iç ve dış ticaretiyle bir bütün olarak Türkiye bu büyümeyi yakaladı. 2017’de kötü senaryoları çizenler hiç şüpheniz olmasın 2018’de de utanacaklar. Önümüzdeki ay içerisinde açıklayacağımız ve devam eden tedbirlerle beraber enflasyonun da 2018’de tek rakamlara indiğini Allah’ın izniyle göreceksiniz. Bütün zorluklara rağmen Türkiye 2017 yılında 1 milyon 355 bin insanına ilave istihdam sağladı. Bu rakam az bir rakam değil. Son 7 yılın ortalamalarına baktığımızda Türkiye her yıl 1 milyon insanımıza iş sağlamış durumda. Önümüzdeki dönemlerde de bu rakamların üzerinde istihdam sağlayacağız. Her yıl 1 milyonun üzerinde insanımız işgücüne katılıyor. Onun için yüzde 5’lerin üzerinde büyümeler yakalayarak bu insanlarımıza iş bulmak zorundayız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biz birileri gibi yalanlar üzerine siyaset yapmayı değil cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talebesiyiz, inşallah yapamayacağımız sözleri bugüne kadar vermeyiz, bundan sonra da vermeyiz” ifadelerini kullandı.







“Korkmadan üretmeye, istihdam sağlamaya devam edin”

Sanayicilere ve işadamlarına seslenen Tüfenkci, Türkiye’nin büyümesinin sadece ülkede yaşayanlar için değil mazlum ve yakın coğrafya için de bir umut olduğunu söyledi. Bakan Tüfenkci, “Sizler korkmadan, girişimcilik ruhunu yitirmeden üretmeye, istihdam sağlamaya, bu ülkeye katkı vermeye devam edin. Arkanızda istikrarlı bir hükümet, gerçekten irade ortaya koyan bir cumhurbaşkanı ve onunla uyum içerisinde çalışan bir hükümet var. Sizlerin bu çalışmalarınız Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesi esasında sadece Türkiye’de yaşayanlar için bir mutluluk ve umut kaynağı değil, aynı zamanda dünyadaki mazlumlar ve yakın coğrafyamız için de bir umut taşıyor. En son Trump’un bomba gibi ortaya koymuş olduğu Kudüs’ün başkent ilan etmesine karşılık cumhurbaşkanımızın nasıl dünyanın vicdanını ayağa kaldırdığını gördünüz. Esasında bu Türkiye’nin gücüydü. Onun için sizlerin her bir katkınız değerlidir” dedi.







“Yerli otomobil üretimi için İç Anadolu birlik olmalı”

Programa katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, yerli otomobilin birçok ilin üretim yeri olmak istediğini vurgulayarak İç Anadolu’daki illerin birlikte hareket ettiğinde bir adım öne çıkacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “İstihdamı en fazla artıran ilk 10 içine il içine Kayserimiz girdi, bu yakışırdı zaten. Geçen sene 6 ay önce cumhurbaşkanımız bize bir vazife verdi, kamuoyunun önünde. ‘Türkiye’nin otomobiline ben 5 yıldır çağrı yapıyorum kimse çıkmıyor, ey odalar birliği başkanı bu işe başvuracaksın’ dedi. Ben de Türk özel sektörüne güvenip görevi aldık’ dedim. Allah’a çok şükür bugün 5 babayiğit çıktı. Bunların içinde hemşehriniz de var haberiniz olsun. Şimdi Kayseri diyor ki ‘Kayseri’de olsun’, Konya diyor ki ‘Konya’da olsun’, Bursa diyor ki ‘Bursa’da olsun’, Mersin diyor ki ‘Mersin’de olsun’, Kocaeli diyor ki ‘Kocaeli’nde olsun’, Zonguldak diyor ki ‘Zonguldak’da olsun’, Malatya’da istiyor. Bence yatırım yeri ile ilgili daha vakit var. Ama bölge olarak 1 elin nesi var 2 elin sesi var. Güçlerimizi birleştirelim ‘İç Anadolu Bölgesi’nden Mersin Limanı üzerinden dünyaya açılalım’ diyor Mehmet Büyüksimitçi. Diğer bölgelere göre avantajlı olmamız için birlikte hareket etmemiz lazım. İşte o zaman İç Anadolu bir adım öne çıkar. Eğer biz bunları yapabilirse İç Anadolu’daki illerimiz inşallah önümüzdeki sene karar verme noktasında avantajlı konuma geçebilirsiniz” diye konuştu.







“Gönlümüz indirimlerin kalıcı olmasından yanaydı”

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, 2017 yılında ekonominin canlanması için verilen desteklerden dolayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye teşekkürlerini ileterek desteklerin önümüzdeki yıl kalıcı olması gerektiğini söyledi.

Büyüksimitçi, “2016 yılındaki hain darbe girişimiyle yavaşlayan ekonomimize 2017 yılında toparlanmamıza vesile olan tedbirlerin tamamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bağlı bulunduğu bakanlık olarak çok yoğun emeğinizin olduğunu biliyorum. Özellikle üretim reformu kanunu, TOBB nefes kredisi, KOSGEB destekleri, istihdam destekleri, +1 istihdam desteği, arabuluculuk kanunu, mobilyada yapılan KDV indirimi, beyaz eşyada yapılan ÖTV indirimi için teşekkür ediyorum. Kayserimizin ilk 2 sektörü mobilya ve elektrikli ev aletleri. Burada hem cirosal anlamda hem de istihdam anlamında büyüttük. Tabi gönlümüz bu indirimlerin kalıcı olmasından yanaydı ama 30 Eylül itibariyle sonuçlandı. İnşallah önümüzdeki yıl bunlar kalıcı hale gelirse biz Kayserili sanayiciler olarak müteşekkir olacağız ve bu farkı da yüzde 35 ila 40 civarında ciroda artış sağladık, bunun da devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca konutlarda yapılan KDV indirimi, Exim ve Merkez Bankası destekleri yapılanlardan bazı örnekler. Bunların altında hep sizin imzanızın olduğunu biliyoruz. Ekonomimizin 2017 yılında toparlanmasına vesile olan bu tedbirlerin ve bir kısmı devrim niteliğinde olan çalışmalardan dolayı başta cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Gümrük ve Ticaret Bakanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

Geceye katılan protokol üyelerine hediyeler takdim edilirken, sanayicilere ise ödülleri verildi.

İHA