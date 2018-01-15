KAYSO, Turkuaz Seramik’i bünyesine ekledi

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (KAYSO) Mehmet Büyüksimitci konu ile ilgili yaptığı açıklamasında; “Kentimizin ve ülkemizin örnek firmalarından biri olan Turkuaz Seramik AŞ’nin Kayseri'nin 9., Türkiye'nin 776. AR-GE Merkezini kurması, Ülkemize nitelikli istihdam, yenilikçi tasarım ve katma değerli üretimin artırılması anlamında ciddi katkıları olacağına olan inancını belirterek, “Bu süreçte emeği geçen firma ortak ve yetkililerini şahsım ve yönetim kurulu adına tebrik eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” dedi.



“Merkez sayısı 9’a çıktı”



Kayseri’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısının dokuz olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “2017 yılını 8 Ar-Ge merkezi ile kapattık. İSO ilk 1000’de yer alan Turkuaz Seramik AŞ. ile birlikte bu listede yer alan 32 şirketimizden 4 tanesi Ar-Ge Merkezi kurmuş durumda. İlk 1000’de olmayan şirketlerimiz Ar-Ge merkezi olduklarına göre İSO’da sıralamaya giren şirketlerimizin rahatlıkla Ar-Ge merkezi olabileceklerini düşünüyorum. 2018 yılında Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri sayısını Kayseri’ye yakışır şekilde artırmamız gerekli” şeklinde konuştu.



Ar-Ge merkezi olmanın öncelikle teknolojik ve yüksek katma değerli ürüne geçişte önemli bir imkan olduğunu ve ayrıca, vergi muafiyetleri ve teşvikler başta olmak üzere birçok avantajları olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, sanayicilere firmalarının geleceği açısından bu işe ağırlık vermelerini isterken, kendilerinin de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



Kayseri’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan firmalar şu şekilde:



Aspilsan Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hasçelik Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Küçükler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Merkez Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Güven Mühendislik Makina Kimya ve Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Başyazıcıoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Turkuaz Seramik San. Ve Tic. A.Ş.



Kurum Haberi

