KAYSO üyeleri için kredi toplantısı

KAYSO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Eximbank Kayseri Şube Müdür Vekili Ali Can, Eximbank Hazine Daire Başkanı Serhat Sefer, Eximbank Sigorta Uzmanı Müge Erkan ve Eximbank Türev Ürünler Müdürü Necmettin Özatakonuşmacı olarak katıldı.



İhracat Kredileri ve Sigorta Programları hakkında bilgiler veren Eximbank Kayseri Şube Müdür Vekili Ali Can, “Kredi programlarının ortak özellikleri arasında, mal ve hizmet ihracatı taahhüdü, teminat mektubu, her firma için aynı faiz oranı, vergi istisnası olduğu söylenebilir. Yurt içi kredi programlarını, kısa vadeli krediler, orta ve uzun vadeli krediler, döviz kazandırıcı hizmetler olarak ayırmaktayız” dedi.



Can, Kredi programlarının özelliklerini şöyle anlattı; ”Kısa vadeli kredilerin özellikleri Türk Eximbank veya TCMB kaynağından dövizde 720 gün, TL’de ise 540 güne kadar vadeli krediler, doğrudan ya da aracı banka üzerinden kredi kullanımı, geri ödeme yapmadan yeni kredi kullanma imkanı, Türk menşei ürünlerin ihracatı ile taahhüt kapatma, dövizde yıllık yüzde 1’in altında faiz oranı, KOBİ firmalarına özel vade ve faiz oranlarıyla kredi kullanma, Eximbank ihracat alacak sigortası programından yararlanan firmalara indirimli faiz oranı sunmaktadır. Orta ve Uzun Vadeli Kredilerin özellikleri ise, işletme sermayesi veya yatırım harcamalarına yönelik döviz cinsinden kredi kullanımı, İşletme sermayesi amacıyla 3 yıl, makine yatırımına yönelik 2 yıl olarak geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli kredi kullanımı, marka satın alımlarında proje bazında belirlenen uygun faiz oranları ile proje bazında vadelendirme yapılmaktadır.”



Eximbank Sigorta Programlarıyla ilgili detaylı bir sunum yapan Müge Erkan,“Eximbank sigorta işlemlerini vadeli ihracat bedeli alacaklarda, ticari ve politik risklere karşı, kısa, orta ve uzun vadeli sigorta programları ile garanti altına alınmaktadır. Poliçe teminat gösterilerek 1 yıla kadar vadeli finansman ile belirli Eximbank kredi programlarında faiz indirimi sağlanmaktadır. Sigorta programları ile amaçlanan, daha uzun vadeli satış imkanı, riskli ödeme şekilleri ile güvenle ihracat yapılması, mevcut pazar payının arttırılması, yeni pazarlara güvenle açılım sağlanması, portföy riskinin yönetilmesi, sigortanın teminat kabul edilerek ihracattan doğan alacakların uygun oranda finanse edilmesidir” şeklinde ifade etti.



Türev Ürünler hakkında bilgiler verenNecmettin Özata ise, Eximbank’ın sunduğu kredi ve sigorta hizmetlerinin yanı sıra, döviz piyasalarındaki olası kur oynaklıkları sonucunda oluşabilecek kur risklerinden korunabilmesi için ihracatçılara opsiyon ve forward ürünlerini de sunduklarını, bu ürünlerin özellikle KOBİ’lerin kur riski yönetimi konusunda da farkındalıklarının arttırılması ve ihracatçılara bu konuda destek olunmayı amaçladıklarını söyledi.



Toplantının sonunda Eximbank yetkilileri KAYSO üyelerinden gelen soruları cevapladılar.

Kurum Haberi