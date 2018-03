KAYSO üyelerine mevzuat değişiklikleri anlatıldı

Hukuk müşavirlerimizden Avukat-Arabulucu Nuriye Şimşek tarafından verilen seminerde, hem yakın zamanda iş hayatına dair yapılan önemli mevzuat değişiklikleri hem de çalışma hayatı için önem arz eden bir takım uygulamalar ile ilgili güncel yargı kararları hakkında üyelerimize bilgi verildi.

Avukat-Arabulucu Nuriye Şimşek, geçici iş ilişkisi, uzaktan çalışma, doğum sonrası kısmi çalışma ve çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakları, işe iade uygulamalarında değişen hususlar, değişen zaman aşımı süreleri gibi iş yaşamını etkileyecek mevzuat değişikliklerinin yanı sıra iş akitlerinin feshi sırasında yaşanan sorunlar, genellikle de eksik bırakılan ancak önemli olan ve hukuken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin olarak da üyelerimize açıklamalarda bulundu.

İş kanununda istifa ve ibra ile ilgili herhangi bir kanun maddesi bulunmamasına rağmen iş hayatında en çok kullanılan bu belgelere ilişkin uygulamalarda doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken Şimşek, bu belgelerin çoğu zaman işverenleri psikolojik olarak rahatlatan ancak hukuken geçerliliği olmayacak şekilde düzenlendiğini söyledi.

Yaptıkları her işleme dair yazılı ispat yükümlülüğü olan işverenlerin haklı iken haksız duruma düşmemek adına mevzuatın kendilerine yüklediği uygulama zorunluluklarının yanı sıra kanunun verdiği hakları da bilmeleri gerektiğinin önemine vurgu yapan Şimşek, “İşçiyi yani mağdur ve zayıf olanı korumak adına sosyal devlet olmanın bir gereği olarak çıkartılan İş kanunu, iş barışını koruyacak ve her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde uygulanması için her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini doğru bilmesi ve uygulaması gerekir” dedi.

Seminerin sonunda Hukuk Müşavirimiz Avukat-Arabulucu Nuriye Şimşek katılımcılardan gelen soruları cevaplamasının ardından toplantı sona erdi.

İHA