KAYSO üyesi 16 firma İSO ilk 500’de

İSO ilk 500 sıralamasına giren firmalarımızı kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İSO ilk 500 sıralamasında bu yıl Odamız üyesi 16 firmamız yer aldı. Geçen yıl 15 firmamız bu sıralamaya girmişti, bu sene 16 oldu. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu listelere giren firma sayımız çok daha artacaktır. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

2016 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ANKETİNDE YER ALAN KAYSO ÜYESİ FİRMALAR

SIRA 2016 2015 FİRMALAR ÜRETİMDEN SATIŞLAR (NET) (TL)

1. 80 69 HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 1.167.826.774

2. 123 120 Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 833.858.645

3. 183 212 Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. 618.260.778

4. 190 179 Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 602.837.921

5. 196 177 Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. 588.259.866

6. 230 195 Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. 507.547.436

7. 285 340 Mega Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 432.943.325

8. 332 370 YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 382.545.979

9. 364 338 Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. 346.384.622

10. 376 366 Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. 327.804.633

11. 392 368 İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 314.286.344

12. 402 465 Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. 302.035.368

13. 425 456 ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. 280.273.831

14. 427 454 Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. İbrahim ve Mustafa Ustaoğlu 279.889.521

15. 466 - Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 257.204.738

16. 494 - Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. 245.416.819

(AÖ-Y)



İHA