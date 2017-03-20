KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitçi: Avrupa ülkelerinin tutumunu kınıyoruz

KAYSO meclisinin mart ayı olağan meclis toplantısı ve müşterek meslek komitesi toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.
Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Büyüksimitçi, Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye’nin kredi notu görünümünün durağandan negatife çekildiğini hatırlatan Başkan Büyüksimitci, geçmişte de Türkiye’nin notunun negatife çekildiğini ancak, o dönemde de ülke olarak en yüksek yabancı yatırımı aldıklarını belirterek, bu tür not indirimlerini çok fazla dikkate almadan işlerine odaklanıp, üretmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Hükümet tarafından verilen desteklerin çok yerinde olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci şunları söyledi:
“Eximbank limitlerinin ve Kredi Garanti Fonu kefaletlerinin artırılması piyasaları ciddi manada canlandırdı. Yine KOSGEB tarafından KOBİ ölçeğindeki işletmelere 50 bin TL’ye kadar verilecek kredilerle toplamda 11 milyar TL direk piyasaya girecek. KOBİ’lerimiz bir yıl ödemesiz üç yıl vadede sıfır faizle bu kredileri kullanabilecekler. KOBİ’lerimize can suyu olacak bu kredilerle piyasaların rahatlayacağını düşünüyoruz”
Başkan Büyüksimitci, istihdam seferberliği kapsamında ki çalışmaların oldukça iyi gittiğini, bu konuda hükümet tarafından verilen desteklerinde işadamları açısından bir fırsat olduğunu belirterek, yeni iş alanları oluşturanların bu fırsatları değerlendirerek, istihdama katkı vermeleri gerektiğini söyledi.
16 Nisan’da yapılacak referandum oylamasına da değinen Başkan Büyüksimitci, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Geçmişte olan koalisyon hükümetleri ve siyasi istikrarsızlıklar nedeni ile ülkemiz ekonomisinin 50 Cent’e muhtaç olduğu, gıda ve benzin kuyruklarının yaşandığı, IMF’e el açtığımız günlere bir daha geri dönmek istemiyoruz. Sanayiciler olarak daha güçlü ve istikrarlı, uzun vadede planlar yapabileceğimiz, her gün siyaset ve krizin konuşulmadığı bir sisteme kavuşmak istiyoruz.”
“Sağlıksız kentlere sahibiz”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise ülke ekonomisine verdikleri destekten dolayı sanayicilere teşekkür ederek, bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında sanayicilere bilgiler verdi.
Bakan Özhaseki, "Üzülerek söylüyorum ki, sağlıksız kentlere sahibiz. Bu binalar bizim örflerimizi de yansıtmıyor. Bir taraftan da deprem bölgesindeyiz. Her an deprem olabilecek yerlerde oturuyoruz. İstanbul'da da tehlike var. O yüzden kentsel dönüşüm projelerine önem veriyoruz. Yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 15 yıl içerisinde 7 buçuk milyon binayı dönüştürebilirsek, depreme hazır hale geliriz. Deprem öldürmüyor, o kötü binalar öldürüyor. 1999 yönetmeliğinden sonra yapılan binalar sağlam gözüküyor. Burada vatandaşlara düşen, oturdukları binaları elden geçirmeleridir" ifadelerini kullandı.
Kurum Haberi