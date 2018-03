KAYSO’da Ar-Ge merkezleri istişare toplantısı

Toplantının açılış konuşmasının yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Ünal ve Daire Başkanlarının Kayseri’ye gelişini değerlendirmek adına böyle bir toplantı düzenlediklerini belirterek, toplantıya katılımlarından dolayı misafirlere ve sanayicilere teşekkür etti.

Geçen yıl Kayseri’de 15 Ar-Ge merkezi kurmayı hedeflediklerini ancak bu hedefi yakalayamadıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Şu an Kayseri’de 9 Ar-Ge merkezimiz var. Geçen yılki hedefimizi yakalayamadık, o yüzden bu yıl biraz daha fazla çalışmak zorundayız. Bu yılsonu itibari ile en az 30-35’i bulmamız lazım” dedi.

Ar-Ge merkezlerinin Türkiye sanayisi için bir fırsat olduğunu ifade eden “Devletin verdiği bu imkan Türkiye sanayisinin yüksek katma değerli ürüne geçişinde öncü bir yol açacak. Bu yol bize Ar-Ge kültürünün ne olduğunu öğretecek bir yol. Bundan 20-25 yıl önce Bakanlıktan kimse gelmediği gibi, siz bakanlık kapısına gider, orada da kimse ile görüşemeden geri dönerdiniz. Ama bugün birçok bakanlıktan, gerek bakan düzeyinde gerekse müsteşar düzeyinde geliyorlar ve dertlerimizi, sıkıntılarımızı hatta önerilerimizi dinleyerek makul olanları gündemlerine alıyor “ dedi.

Kayseri’nin çok ciddi potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başkan Büyüksimitci, “Kayseri’de İSO ilk bine girmiş 32 firmamız var. Buda şehrimizde en az 32 Ar-Ge merkezinin olması anlamına geliyor ki baktığımızda bu 32 firmadan sadece dört tanesi Ar-Ge merkezi olmuş durumda. Dünyada sanayi ve ticaretin nereye gittiğini biliyoruz. Rekabetin ne kadar çetin bir hal olduğunu da görüyoruz. İlla ki bir fark yaratmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunlar bize doğru açılmış kapılar. Bu kapıdan büyüğü küçüğü hepimiz girmeliyiz. Bugün Türkiye’nin büyük firmalarının her birinin yüzlerce insan istihdam eden Ar-Ge merkezleri var. Bu firmalarında global marka olma yolunda hızlıca ilerlediklerini görüyoruz. İnşallah Kayserimizde bu işi başaracak. Bu konuda KAYSO olarak elimizden ne gelirse her zaman hazırız” diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Elife Ünal ise çeşitli inceleme ve toplantılar yapmak üzere Kayseri’ye geldiklerini belirterek, böyle bir toplantı tertip ettikleri için KAYSO Başkanı Büyüksimitci’ye teşekkür etti.

Ar-Ge merkezlerinin bugün bir formalite olarak gözükebileceğini ama yapılan işin daha başarılı, daha verimli ve sürdürülebilir olması için Ar-Ge merkezlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ünal, “Ar-Ge merkezi olmakla beraber firmalarımızın yaptıkları tüm işler kayıt altına alınmış olacak. Bu sayede daha yeni ürünlere daha kolay erişebildiğini göreceksiniz. Ülkemizde imalat sanayisindeki yüksek teknolojili ürün ihracatının oranları bir hayli düşük durumda. Şu anda en fazla yüzde 4 seviyesinde. Bu oran Avrupa’da yüzde 20’ler seviyesinde. Katma değeri yüksek ürünleri ihraç edebilmemiz için Ar-Ge merkezleri ciddi öneme sahip” diye konuştu.

Daha sonra sırası ile söz alan sanayiciler, Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Soru cevap kısmının ardından toplantı sona erdi.

İHA