KAYSO’da destekler anlatıldı

KAYSO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, KOSGEB “Teknoyatırım” ve “Stratejik Ürün Destek Programı” hakkında bilgi verirken, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci ve ORAN Program Yönetim Birim Uzmanı Serdar Arslan ise, ORAN “Mali Destek Programı” hakkında bilgiler verdi.

KOSGEB’in yakın zamanda yürürlüğü giren Teknoyatırım Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı hakkında bilgi veren KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, “Firmalar başvurularını KOSGEB’in web sitesinden online olarak yapacaklar. Burada işletme 36 aylık yatırım projesi hazırlıyor. Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Desteklenecek ürünlerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerinde yer alan teknolojik ürünler sınıfında yer alması lazım. Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5 milyon TL’dir” dedi.

Özbekler, Sratejik Ürün Destek Programının amacını şöyle anlattı; “İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir”

Özbekler projeye en az bir yıl önce kurulmuş KOBİ’lerin başvurabileceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra kürsüye gelen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, “O kadar fazla hibe yatırım imkanı var ki, siz sanayicilerimizin ya da diğer kamu kurumlarının bunlardan faydalanmaması için hiçbir neden yok. Artık devlet faklı bir şeyler yapılsın istiyor. Kabuğumuzu kıralım. Bulunduğunuz sektör güzel kar getiriyor olabilir, ama artık Türkiye’nin orta gelir tuzağını aşması için daha karlı, daha teknolojik, daha katma değerli şeyler üretmesi lazım” dedi.

Bu tuzağı bertaraf etmenin yolunun da katma değerli ürün üreterek, yenilikçi şeyler yapmaktan geçtiğini ifade eden Kilci, “Ajans olarak 7. defa mali desteğe çıkıyoruz. Belli bir seneden sonra Ar-Ge de yenilikçiliğe odaklandık. Yenilikçi bir şeyler gelsin istiyoruz. Bu seneki programda Ar-Ge yenilikçilik Kayseri ilindeki yatırımlar için özellikle şart koşuyoruz. Standart kapasite artışı istemiyoruz. Tasarım işi çok önemli, fikri mülkiyet hakları çok önemli” şeklinde konuştu.

ORAN Programı Yönetim Birim Uzmanı Serdar Arslan ise, 2017 Mali destekleri ile ilgili katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

Kurum Haberi





