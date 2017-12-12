KAYSO’da yeni üyelere belge verildi

Toplantıda odanın işleyişi ve Kayseri sanayisi hakkında bilgiler veren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, toplantıya katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür etti.







Kayserili sanayicilerin elinden geleni fazlası ile yaptığını ve Türkiye’de belli bir konumda olduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, daha yukarılarda olmak için el birliği ile hareket ederek, birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.







Sanayici olmanın son dönemde bir takım avantajları olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, özellikle sanayi sicil belgesi olan sanayicilerin maliyetlerinde bir takım azalmalar olduğunu, bundan sonraki çıkacak teşviklerde de bu belgenin önemli olacağını, dolayısı ile Sanayi Odası üyesi olmasının üyelere bir takım avantajlar sağladığını anlattı.







Üyelerle iletişimin önemine değinen Başkan Büyüksimitci, “Burası sizlerin yeri. Siz olduğunuz için sanayi odası var. Biz sizlerden gelen bütün öneri ve isteklere açığız. Sorunları çözme noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bazen işlerimize belki çok yoğunlaşıyoruz ama takip edilmesi gereken işleri de takip etmemiz gerekir. Sanayisi güçlü olan ülkeler her zaman bir adım öndedir. Türk sanayisinin de en iyi seviyede olması gerektiğine inanıyorum. Bunun için sanayiciler olarak üretmeye ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.







KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, sanayicilerin sorunlarının çözümünde en doğru adresin Sanayi Odası olduğunu belirterek, sorunlarını çözemeyen sanayicilerin KAYSO’ya müracaat etmeleri halinde sorunların çözümünün biraz daha kolay olduğunu, en azından daha hızlı sonuca ulaşıldığını söyledi.

Toplantının sonunda odaya yeni kayıt yaptıran 143 firmaya üyelik beratları takdim edildi.

Kurum Haberi