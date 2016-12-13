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KAYSO’dan alçak saldırıya kınama

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde polislere yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

KAYSO’dan alçak saldırıya kınama
Başkan Büyüksimitci mesajında şu ifadelere yer verdi;
 “İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, bölgenin güvenliğini sağlamakla görevli çevik kuvvet ekiplerine yönelik kalleşçe bir bombalı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu hain saldırı aziz milletimizi ve bizleri de derinden üzmüştür.

Bu hain terör saldırıları milletimizin birliğini ve huzurunu, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü hedef alan saldırılardır. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize yapılan bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır.

Bu hain saldırılar karşısında dik duruşumuzdan taviz vermeden, millet olarak birbirimize daha da kenetlenmeliyiz. Askerimizin, polisimizin ve masum sivillerin canına kast eden hain terör eylemlerini bir kez daha şiddetle, nefretle ve lanetle kınıyoruz.
Hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”
Kurumsal Haber
 
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