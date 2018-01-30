KAYSO’dan ‘İMOB Fuarı’na ziyaret

Fuara katılan 63 firmayı stantlarında tek tek ziyaret eden KAYSO heyeti, hayırlı ve bol bereketli fuarlar diledi.

KAYSO Başkan Yardımcısı Ali Oğuzönder, “KAYSO olarak İMOB’a katılan tüm mobilyacılarımızı stantlarını ziyaret ederek, hayırlı olması temennisinde bulunduk. Katılımcıların fuardan memnun olmaları bizleri de son derece memnun etti. İnşallah gelecek yıl fuara katılan firmalarımızın dikkat çektiği konularda daha kapsamlı bir çalışma yaparak, üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



Yapılan ziyaretlerden memnun kaldıklarını dile getiren firmalar, KAYSO’nun desteğini yanlarında hissetmenin kendilerine ayrı bir güven verdiğini belirttiler.

İHA

