KAYSO’dan KTO yeni yönetimine ziyaret

KTO Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanlık divanı üyeleri ile, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, yönetim kurulu ve meclis üyeleri yer aldı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO heyetine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kayseri’de istenen tablonun birlik ve beraberlik olduğunu belirten Başkan Gülsoy, “İnşallah Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Adaylık sürecinde Birlikte Güçlüyüz dediklerini ifade eden Başkan Gülsoy, bununla gelecek nesillere örnek olmak istediklerini ve yapacakları her işte aynı hedefleri aynı projeleri konuşmaları gerektiğine vurgu yaptı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy ve yeni yönetimine hayırlı olsun dileğinde bulunmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Odaların başta üyeleri olmak üzere bulundukları şehirlere ve ülkeye faydalı olmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyüksimitçi, “ben inanıyorum ki bu dönemde el birliği ile gönül birliği ile çok güzel çalışmalara imza atacağız. Burada Sayın Gülsoy Başkanımın önderliğinde bu işe istekli, memleket için kaygı duyan, bir şeyler yapma arzusunda olan bir ekip olduğunu görüyoruz. Bizde KAYSO olarak yenilendik. Hep birlikte omuz omuza vererek çok başarılı işlere imza atacağımız inancındayım. Bu dönemde buna hem şehrimizin hem ülkemizin ihtiyacı var. İnşallah Rabbim bizi muvaffak kılar” diye konuştu.

KAYSO heyetinin ziyaretinin sonunda, KTO hizmet binası önünde fotoğraf çektirildi.

Kurum Haberi

