Kazancılar Çarşısı modern bir görünüme kavuşacak Kayseri’de ticaretin, ekonominin merkezi olan Kazancılar Çarşısı için hazırlanan tadilat ve yenileme projesi, Ticaret Odası’nda tanıtıldı. Çarşı için hazırlanan tasarımların sunumun yapıldığı projeye Sarraflar ve Kuyumcular Derneği ile esnafta destek verdi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Kazancılar Çarşısı’nın modern bir görünüme kavuşması hem esnafımız, hem de alışveriş için gelen vatandaşlarımız çok büyük öneme sahip” dedi.

06 Mart 2020 Cuma 10:59