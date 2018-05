Kazancılar Çarşısı'nda çeyrek altın 320 TL'yi buldu Kayseri'de Ramazan ayı ile beraber Kazancılar Çarşısı'nda durgunluk yaşanırken, çeyrek altının satış fiyatı 320 TL'yi buldu.

Altın piyasasını değerlendiren Kayserili sarraf Metin Meyilli, Ramazan ayı dolayısıyla işlerin durgun olduğunu söyledi. Ramazan ayının ardından düğün başlamasıyla beraber işlerinde artacağını kaydeden Meyilli, "Ramazan ayında Kazancılar Çarşısı’nda işler biraz durgun olur. Ramazan’da çok düğün olmadığı için altına da talep olmaz. Ramazan’ın sonlarına doğru inşallah işlerimizde bir hareketlilik bekliyoruz. Ramazan’dan sonra düğünler başlar ve gurbetçiler gelir. İnşallah böylelikle bir hareketlenme olur" ifadelerini kullandı.

Altının her zaman en güvenilir liman olduğunu kaydeden Meyilli, "Dünyanın en güvenilir limanlarından biri altındır. Altın dünyanın her tarafında geçen bir akçedir ve değerini hiçbir zaman kaybetmez. Bir ülkenin parası bugün değerli olabilir ama ülkelerinde bir ömrü vardır. Bugün vardır, yarın yok olabilir. Parası da değerini kaybedebilir ama altın dünyanın her tarafında her ülkede geçerli olduğu için hiçbir zaman değerini kaybetmez. Her zaman değerli bir madendir. Bunun bir limiti ve bir sonu yok. Halkımız bir yatırım yapacaksa, bence altına yapmalıdır” dedi.

İHA