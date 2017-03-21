KCETAŞ genel kurulu yapıldı  

Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi’nin olağan genel kurulunu Şirket Genel Müdürü Hidayet Atasoy açtı. KCETAŞ’ın görevinin diğer dağıtım şirketleri gibi tüm vatandaşlarımıza kaliteli ve sürekli enerji sağlayarak enerjide arz güvenliğini temin etmek olduğunu ifade eden Atasoy, “Bizim şirketimiz bunu sağlarken gerek yaptığı yatırımlar, teknik donanımı ve kayıp kaçağı düşürme anlamında Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. 2016 yılını önceki yıllara göre çok daha iyi geçirdik. Öz sermaye karlılığı açısından 2016’da zirve yaptık. Yatırımlarımız çok ciddi arttı ve 100 Milyona yaklaşarak geçen yıllara göre yüzde 20-30 artış gösterdi. Bundan sonra da böyle devam edecek” dedi. Hidayet Atasoy, ayrıca Tes İş sendikasıyla çalışanların toplu iş sözleşme görüşmelerini tamamladıklarını ve uyum içinde sessiz sedasız imzaladıklarını belirtti.





Daha sonra genel kurulun devamı için Divan oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik başkanlığında Divan Heyetinin oluşmasıyla gündeme geçildi. KCETAŞ ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, Türkiye’deki 21 dağıtım şirketinin gözbebeği olduklarını söyledi. KCETAŞ’ın diğer şirketlere örnek ve referans olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “90 yıllık tecrübenin sonunda dağıtım şirketlerinin lideri olduk. Hem yaptığımız çalışmalarla, hem kayıp kaçak oranı, hem yatırımlarla hem de yetiştirdiğimiz kadroların tüm dağıtım şirketi ve Bakanlıkta aranan elemanlar olması nedeniyle KCETAŞ olarak liderliğimizi sürdürüyoruz. Liderliğimiz göreceli değil. Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm araştırmalarda açık ara önde çıkıyoruz. Tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Tes İş Sendikasıyla yapılan toplu sözleşmeye de değinen Başkan Çelik, “Hem belediyelerimizde hem de bağlı şirketlerimizdeki işçilerimizle toplu sözleşme görüşmelerimiz hep çalışma barışı içinde karşılıklı anlayışla olmuştur. Biz her zaman çalışanlarımızın hakkını gecikmeden verme taraftarıyız ve bunu yapıyoruz” diye konuştu.



Daha sonra gündeme geçildi ve gündem maddeleri tek tek genel kurulun onayına sunuldu. Genel kurulda yönetim kurulu üyeleri de yeniden belirlendi. Genel kurulun onayıyla KCETAŞ yönetim kuruluna Mustafa Çelik, Hüseyin Beyhan, Kazım Nuralan, Hidayet Atasoy, Sema Cıngıllıoğlu, Kerim Erengül ve Cem Bozali seçildi.



İHA

