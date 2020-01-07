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KDV indiriminde çifte mutluluk

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding İstikbal, Bellona ve Mondi markaları ile Türkiye’nin en büyük, dünyanın da önde gelen mobilya üreticileri arasında yer alıyor.

KDV indiriminde çifte mutluluk

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilya sektöründeki KDV’nin kalıcı olarak yüzde 8’e inmesi sektörü 2020 yılına büyük bir müjde ile başlatmıştı.

Mobilya almayı düşünenlere bir müjde de TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding’ten geldi. Türkiye’deki mobilya sektörünün öncü oyuncuları İstikbal, Bellona ve Mondihome mevcut kampanyasındaki 2020 zam oranlarını geri alıp, Ekim 2019 fiyatlarına döndüğünü açıkladı. Her zevke hitap edebilen, geniş ürün portföyü, güvenilir ve dayanıklı ürünleriyle ön plana çıkan İstikbal, Bellona ve Mondihome 31 Mart 2020’ye kadar Ekim 2019 fiyatlarıyla satışa devam edeceklerini duyurdu.
 

İHA

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