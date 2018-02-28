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"KDV Kanunundaki değişimi memnuniyetle karşılıyoruz"

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısının TBMM'ye sevk edilmesini iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. 

"KDV Kanunundaki değişimi memnuniyetle karşılıyoruz"

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, KDV Kanununu değerlendirdi. Nursaçan, “Hükümetimizce düzenlenen tasarıyla esnafın ödeyeceği KDV'ye 2 ay erteleme getirilmesi, okul, hastane, yurt ve cami yapanlara KDV istisnası uygulanması gibi birçok maddenin iş dünyasına ve tüm ülkemize olumlu yansımaları olacaktır. İş dünyası olarak, ekonomimizin büyümesine ve gelişmesine yönelik olarak Hükümetimizin atmış olduğu benzeri düzenlemelere yönelik adımların devamını bekliyor, tüm bu iş ve işlemler yürütülürken, uygulamaların en kısa süre devreye girmesi içinde bürokrasinin azaltılmasına ve yüksek hıza ayak uydurmasına yönelik ilave tedbirlerin alınmasına ve görevlendirmeye de ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Başkan Nursaçan, “İş dünyası olarak, hükümetimizin, 2023 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirme noktasında ekonomik reform odaklı, yatırım hamlelerinin devam ettiği, demokratikleşme, güven, istikrar ve ekonomik refahın devamlılığının sağlanmasındaki çalışmalara hız vereceğine, yeni Türkiye’de yaşanmakta olan bu değişim ve gelişim hamlesinden daha da güçlenerek çıkacağına olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.
İHA
 

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