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Kendi projesini geliştirenlere dev destek

Kırsal bölgelerdeki gençleri girişimcilik konusunda bilgilendirecek olan hükümet, kendi projesini geliştirenlere AB fonundan 400 bin euro destek sağlayacak.

Kendi projesini geliştirenlere dev destek
Hükümet, istihdam seferberliği kapsamında 2 milyon kişiye iş sözü verirken, kırsal bölgelerdeki gençler de girişimcilik konusunda bilgilendirilecek. İşsiz gençlere yönlendirilecek projeler için AB fonlarından 400 bin euro destek sağlanacak. Proje kapsamında 15-29 yaş grubu gençlere girişimcilik becerilerini artırmaları için eğitim verilecek. Gençler için profil çıkarma, danışmanlık, staj, eşleştirme gibi hizmetler sağlanacak. Okul sonrası işe geçişin kolaylaştırılması için de çalışılacak proje kapsamında istihdam alanında faaliyet gösteren kurumlar, üniversiteler, meslek okulları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerle işbirliği yapılacak. Kırsal kesimlerdeki gençlerin de yatırım sektörlerine yönelmesi sağlanacak.
 (finanshaber.com)
 
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