Kentsel dönüşüm bireyleri de dönüştürüyor

İmarlı şehirleşmeye ve gelişmeye büyük önem verdiklerini 20 yıldır uygulanan çalışmalar ile Melikgazi’nin alış veriş, turizm ve sağlık, ticaret gibi birçok alanda merkezi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç “Gültepe, Yıldırım Beyazıt, Melikgazi ve Köşk mahallerinde sadece kentsel dönüşüm ile gecekonduları yıkarak binaları yenilemedik. Aynı zamanda birey ve toplumda birçok alışkanlığın ve kültürün de değiştirdik. En başta alış veriş alışkanlığı ve kültürü değişti, hazır yemek kültürü değişti, park ve sosyal tesis ve spor salonları anlayışı ve imkânları değişti. Tüm bunların sonucunda sadece mahaller değişmiyor, insanlar da bu değişimlerden nasibini alıyor. Bu neden ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü çalışanları ile bir toplantı yaparak Şehir Meydanı, Hunat Cami ve Çevresi, Yoğunburç, Kayseri Kalesi, Kiçikapı, Düvenönü ve Bürüngüz cami alanında yer alan ve ticaret merkezi olarak büyük hizmet veren semtlerde kentsel ve hizmette bütünlük anlayışı ile bir çalışma yaptık.” dedi.

52 ilden fazla nüfusu var

Kayseri merkez yerleşiminde nüfusunun yüzde 50’sinin sadece Melikgazi’de yerleştiğini ancak mesai ve hafta sonları bu nüfusun daha da artığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanmanın olduğunu bu açıdan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü çalışanları ile toplantı düzenlediklerini sözlerine ekledi.

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