Kesinlikle İmza Atmayın

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarına ilişkin uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı'nı kamuoyunun görüşüne açtı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği de dahil olmak üzere 96 kurum ve kuruluşun görüşüyle son şekli verilecek taslakla ilgili görüşmeler sürerken, kart ücreti için imza şartı aranacak.



Taslağa göre bankalar kredi kartı ücreti başta olmak üzere tüm işlemlerden alacakları bedelleri kendi internet sitelerinden açıkça duyuracaklar. İşlem adı, A bankasında farklı B bankasında farklı olamayacak. Tek bir dil kullanılarak, tüketicinin bankalar arasında rahatlıkla tercih yapması sağlanacak. Ayrıca bankalar, kredi kart ücreti başta olmak üzere alacakları hizmet bedellerini 15 sayfalık sözleşmelerin içine saklayamayacak. Bunun yerine kredi sözleşmelerinden ayrı olarak, bir ek düzenlenecek ve burada hangi hizmetten hangi bedelin alınacağı açıkça müşteriye bildirilecek. Sözleşmede olmayan, müşterinin imzası olmayan hiçbir konuda bankalar ücret talep edemeyecek. Bankacılık tarafı, AB'deki uygulamaları örnek göstererek kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, EFT, nakit çekim ücreti gibi ücretlerin alınmasında ısrarlı. Bu tür işlemlerde üst limit uygulamasına da karşı çıkan bankalar böyle bir uygulamanın rekabete aykırı olduğunu savunuyor. Türkiye Bankalar Birliği'nden bir yönetici de bakanlık ve sektörün müşterinin önceden 'açıkça' bilgilendirilmesi, ücretlerin sözleşmelerin içine gömülmemesi, internetten ilan edilmesi gibi konularda mutabık kaldığını söyledi.



Havale, EFT, dosya masrafı, komisyon ücreti gibi işlemlere üst limit getirilmesinin 'rekabete' aykırı olduğunu belirten yetkili, “Bankaları cezalandıracak en büyük müessese müşteridir. Müşterisinin terk etmesi, en ağır cezadır” dedi. Hürriyet'in haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise bankalarla henüz 'tam bir mutabakat' sağlamadıklarını vurguladılar.



Sigorta mecburiyeti kalkıyor



Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'na göre tüketiciler, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olabilecek. Belirli süreli kredi sözleşmesi şartları, değişken faiz oranları saklı kalmak üzere, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. Tüketici kredilerinde faiz oranı sabit, değişken veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilecek. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde sözleşmede başlangıçta belirlenen oran değiştirilemeyecek. Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, kredi borcunun tamamını erken ödeyebilecek. Bu hallerde, kredi veren, erken ödenen miktara göre gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacak. Tüketici kredisinin verilmesi sigorta yaptırılması şartına bağlanamayacak. Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin olarak hesap açılması durumunda, bu hesaptan herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap, kredinin ödenmesi ile kapanacak.



