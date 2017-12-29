KESOB Başkanı Övüç:  Haksız rekabete izin vermeyiz

Altı ay önce yapılan düzenlemeyle 250 gram ekmeğin fiyatının 1 TL olarak açıklandığını hatırlatan Başkan Övüç, “Halen yürürlükte olan Kodeks Kanununa göre, 250 gram ağırlıktan başlamak üzere, 50’şer gram artarak ya da eksilerek ekmek, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren en az 200 gram ağırlıktan başlayarak 10’ar gram artırmak suretiyle piyasaya arz edilecektir. Toplum tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler neticesinde üretilen ve doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmek çeşitleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilir” diye konuştu.







Halen 250 gram ekmek üretileceğine dair kodeks geçerli olmasına rağmen, bazı esnafın 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek kodeksin belirlediği, ekmeğin en düşük 200 gram olarak üretileceğine dair belirlemeye göre hareket ettiğini kaydeden Başkan Övüç, “Ancak aynı esnaf, 200 gram ekmek üretip bunu 80 Kuruş’tan satışa sunarken, vatandaşı gramaj konusunda bilgilendirmemektedir. Vatandaş düşük gramajlı ekmeği ucuza satın aldığını bilmemektedir. Bu şekilde bu esnaf arkadaşlarımız haksız rekabete neden olmaktadır. Ahi kültürüne göre vatandaşı aldatan esnafımızın karşısındayız. Ama işini hakkıyla yapan, insanlığa hizmet eden esnafımızın da her zaman yanındayız. Vatandaşlarımızı ve esnafımızı bu konuda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA