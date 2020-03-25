KESOB Başkanı’ndan Ekonomik İstikrar Kalkanı değerlendirmesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe giren Ekonomik İstikrar Kalkanı ile ilgili olarak değerlendirme yaptı.

25 Mart 2020 Çarşamba 14:57