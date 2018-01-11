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Kıdem tazminatı tavanları değişti

Asgari ücrete gelen zamla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında da önemli bir değişiklik oldu.

Kıdem tazminatı tavanları değişti
2018 yılı ile birlikte asgari ücrete yapılan zamdan sonra çalışanların alacakları kıdem tazminat tavanları da değişti. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL oldu
Memur maaş aylık katsayısı
Ocak ayı ile birlikte çalışanlara uygulanacak asgari ücret brüt 2.029 lira net ücret ise 1.603 lira olarak belirlendi.
Bu yıl için memur maaş aylık katsayısı 0.108550 olarak belirlendi. Taban aylık katsayısı 1.699121, yan ödeme katsayısı da 0,034424 oldu.
Kıdem tazminatı tavan tutarı, devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.
Burada dikkate alınan en yüksek devlet memuru katsayısı olarak Başbakanlık Müsteşarının ücreti dikkate alınıyor. Buradan yapılan hesaplamalarla da bu yıl için belirlenen rakam 5.001,76 TL oldu.
                                                                                                                                                               İHA
 
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