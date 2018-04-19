KİGDER’den kadınlara mikrokredi desteği

2014 yılında ‘Haydi Kayseri Eller Cebe’ sloganıyla çıktıkları yolda 75 bin TL bağış toplayarak. Bir çok kadına iş imkânı sağlayan KİGDER ‘Haydi Kayseri Eller Cebe-2” kampanyasını başlatıyor. Dernek üyeleri seslerini daha geniş kitlelere duyurabilmek için yarın Erciyes üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesi Konferans Salonu’nda konser düzenleyecek. Konser de iş kadınları ve iş adamları sahne alacak.KİGDER olarak amaçlarının girişimci kadın sayısını ve kadınlar arası işbirliğini arttırmak olduğunu söyleyen KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, “hedefimiz, kadınların girişimcilik serüvenlerinde, önlerine çıkan engelleri aşmalarına ve finansa ulaşmadaki sorunların bertaraf edilmesinde yardımcı olmak. Bu nenenle kadınlara balık tutmayı öğreten mikrokredi programını çok önemsiyoruz. Bir STK olarak bu konudaki sorumluluklarımızın farkındayız. Bu sorumluluklarımız bağlamında mikrokrediye farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Mikrokredi, dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına olanak veren, senet, teminat ve kefalet gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir. Kayseri de 1540 kadınımız mikrokrediden yaralanmış olup mikrokrediden markalar yaratmaya başlamıştır.” şeklinde konuştu.Mikrokrediden yararlanabilmek için aynı mahalleden, iş fikri olan beş kadının birlikte bir grup oluşturması gerekli olduğunu belirten Başkan Karaoğlu, “gruptaki kadınlar anne- kız, kardeş, gelin-görümce, hala-yeğen, vb. gibi yakın akraba olamaz. Bu beş kadın Türkiye Graamen Mikrokredi Programı-TGMP personeline işletme fikrini anlatır, işi için gerekli mikro kredi miktarını belirleyerek TGMP personeline belirtir ve kurdukları beş kişilik grupla 3 günlük eğitime tabii tutularak ve mikrokredi geri ödeme sistemi hakkında bilgilendirilirler. Sonrasında da mikrokredilerini alırlar. Geri ödemeler elden ve haftalık ödemeler şeklinde yapılmaktadır. 5 kadından biri ödemeyi aksatacak olursa diğer dördünün de kredisi tehlikeye gireceğinden herkes birbirini destekler. Otokontrolü olan bir sistemdir.” İfadelerini kullandı.Sema Karaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:“2014 yılında Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) ile tanıştık. Bulunduğumuz çevrede ve toplumda farkındalığı nasıl arttırabiliriz diye düşünürken, sanatı da aracı ederek daha fazla kişiye ulaşabileceğimize ve konuyu duyurabileceğimize inandık. O güne kadar Kayseri’de, yalnızca, işadamı Hamdi Akın’ın bağışlamış olduğu 100.000 TL değerindeki fon ile destek veriliyordu. Bu fona 2014 yılında yaklaşık 71.000 TL destek topladık. ‘Haydi Kayseri Eller Cebe’ sloganıyla çıktığımız bu yolda bu paranın 10.000 TL’sinin de Soma’lı kadınlara gönderilmesini sağladık. Şimdi de ‘Haydi Kayseri Eller Cebe II’ kampanyası ile iş adamları ve iş kadınlarından oluşan koromuz yine işbaşında. Kayseri’de başta Sayın valimiz ve eşleri hanımefendi olmak üzere, Belediye başkanlarımızı, kanaat önderlerimize gittik, KTO ve KSO’ mızı ziyaret edip üyelerine duyurmaları için dilekçe verdik, tek tek iş adamlarımızı gezdik anlattık. Günümüz şartlarında ve destek verebilenler ellerinden gelen desteği verdi. Ancak daha, çok anlatmamız gerek. Yarın ‘70’li ve 80’li yılların nostaljik şarkılarını’ icra edeceğiz. Bu yolla kalabalık bir grubu mikrofinans konusunda bilgilendirereceğiz.”KİGDER yarın saat 20.00’de Erciyes Üniversitesi, Talas 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre Salonu’nda mikrokredi bilgilendirme ve konser programı düzenleyecek. Kadın fonuna katkı sağlamak isteyen herkes bağışlarını TISVA Mikrokredi Mrk. İktisadi İşletmesi,IBAN TR61 0001 0010 9849 7470 2851 29 hesabına yatırabilecek.