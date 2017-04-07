Kilim hedef büyüttü

1977 yılında faaliyete başlayan ve 1999 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 5 bin metrekare alanda fabrika üretimine başlayan Kilim Mobilya’nın şu anda 100 bin metrekare açık olmak üzere 400 bin metrekare alanının bulunduğunu bildiren Erdoğan Yayla, “Yaklaşık bin civarında çalışanımız var. Ülke genelinde 300 civarında satış noktamız var, 50’ye yakın da farklı ülkelerde satış noktalarımız var” diye konuştu.



İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen mobilya fuarına 4 yıldır katıldıklarını söyleyen Yayla, “ Bu Milano fuarı ziyaretçi olarak gelmek bile başarıydı daha önce, şu anda katılımcı olarak geliyoruz. 4 yıldır hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak buradayız. Ülkemizi ve Kayseri’yi Kilim Mobilya olarak temsil ediyoruz” dedi.



Firma olarak 2017 yılında bazı hedeflerinin olduğunu söyleyen Yayla, “45 ülkeye ihracatımız var. 2017 yılına iyi bir giriş yaptık. 2017 yılında yüzde 20 ve yüzde 25 hedefindeyiz. İlk üç ay hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor. Yurt içinde 2017 yılında yüzde 25 oranında bir büyüme hedefi koyduk. İlk üç aylık duruma baktığımızda hedeflerimizi yakalamış durumdayız. Yurt içinde bilhassa KDV’nin indirilmesi ile alakalı çok güzel gelişmeler oldu. Markalı firmalara talep daha da arttı. KDV indiriminin sonuna kadar devam edeceği müjdesini aldık. Bu indirimin kalıcı olmasını istiyoruz.

KDV indirimi sonrasında kayıt dışının önüne geçilmesine faydası olur ve sektörel anlamda büyüme olur. Tekstil ürünleri bize yüzde 8 ile geliyor, yüzde 18 ile çıkışımız var. Yüzde 8 olursa mobilya sektöründe kayıt altına alınmış olur. Mobilya sektörünün artı bir özelliği de ithalat ihracat dengesinde ihracata artı veren bir sektör. İstihdamı çok olan bir sektör” ifadesinde bulundu.



Kayseri’deki mevcut fuar alanının da yetersiz olduğuna dikkat çeken Yayla, “Kayseri OSB yönetimi yeni fuar alanı için start verdi. İnşallah bu çalışmanın bir an önce hızlanıp, şehrimizin geneli ile birlikte, turizm ile birleştirerek yurt içi ve yurt dışı misafirleri ağırlamak istiyoruz. Tarih olarak da yılın ikinci takvimi yanı 9-12. Aylar arasında olursa daha iyi olacağını ümit ediyoruz” dedi.

Kurum Haberi

