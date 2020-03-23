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Kilim Mobilya, üretime ara verdi

Türkiye’nin ikinci büyük mobilya ihracatçısı Kilim, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 Mart 2020 itibariyle üretimine ara verdiğini duyurdu. Kayseri’de 4 üretim tesisi bulunan, yanı sıra yurt içinde 170, yurt dışında ise 31 mağazaya sahip olan Kilim kararı, “Dünyadaki ve ülkemizdeki Kovid-19 salgını kapsamında, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz” değerlendirmesi ile duyurdu.

Kilim Mobilya, üretime ara verdi

Türkiye genelinde ve dünyanın birçok ülkesindeki yaygın satış ve hizmet ağı ile faaliyetlerini sürdüren Kilim, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 19 Mart 2020 itibariyle fabrika üretimine geçici bir süre ara verdiğini duyurdu. Üretimi durdurma kararının mevcut koşullarda 30 Mart 2020’ye kadar devam edeceği açıklandı.

Kilim,  kapatma kararını sosyal medya üzerinden basına ve kamuoyuna şu şekilde duyurdu: “Kilim olarak, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın aktarmış olduğu tüm gelişme ve önerileri takip ediyoruz. Dünyadaki ve ülkemizdeki Kovid-19 salgını kapsamında, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda, 19.03.2020 - 30.03.2020 tarihleri arasında üretim faaliyetlerimize ara veriyoruz. Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili kurumların belirttiği etkili önlemlerle bu salgını kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyoruz.  Çok daha güzel günlerde görüşmek dileği ile #EvdeKalTürkiye”

Kayseri’de 4 üretim tesisi bulunan Kilim’in yurt içinde 170, yurt dışında ise 31 mağazası bulunuyor. 44 ülkeye de mobilya ihracatı gerçekleştiren Kilim, Türkiye’nin en önemli ve aynı zamanda ikinci büyük mobilya ihracatçısı durumunda bulunuyor. 

Kurumsal

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