Kimyon üretimi arttı



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından verilen teşvikler sayesinde Kayseri'de kimyon üretimi yapan çiftçilerin sayısında artış oldu. İlkbahar döneminde özellikle Pınarbaşı ilçesine bağlı mahallelerde ekilen ve temmuz ayı itibariyle hasadı alınan kimyon, yeni gelir kapısı oldu.

Kimyon üretimi yapan çiftçiler, kimyonun tıbbi ve aromatik bitkilerden olduğunu ve genellikle baharat ve ilaç sektöründe kullanılan kazık kök yapısına sahip bir bitki olduğunu belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ise, "Bakanlık destekleri ve İTU'na özellikle Tıbbi ve Aromatik Bitkilere verilen dekara 100 TL destekleme ile birlikte bölgemizde kimyon üretimi hız kazanmıştır. 2017 yılında 173 üretici 25 bin 200 da alanda kimyon üretmiş olup, 2018 yılında bu rakamın yüzde 50 oranında artacağı düşünülmektedir. Hasadın elle yapılıyor olması, işçi istihdamı açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde baharatların en çok kullanıldığı illerin başında Kayseri gelmektedir. Sucuk ve pastırma üreticilerimiz bu sektörde büyük söz sahibidir. İlimizin sadece baharatı kullanmak değil üretiminde de söz sahibi olması için İl ve İlçe Müdürlüğümüz ciddi çalışmalar yapmaktadır. Pınarbaşı Belediyesi ile yürütülen çalışmalarda bölgede büyük bir eleme ve paketleme tesisinin temelleri atılmış ve ilçemizde üreticilerin birlik kurması için çalışmalar hız kazanmıştır. İlçe Müdürlüğümüz hasadın makine ile yapılabilmesi ve hasat kayıplarının önüne geçilmesi için makine ile hasat alanında çalışma ve araştırmalar yapmaktadır" diyerek, Kayseri'de kimyon yetiştiriciliğine önem verdiklerini belirtti.

İHA

