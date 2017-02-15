Kırtasiye Fuarı’na Anadolu akını

Aylardır süren çalışmalar sonucunda Tüm Kırtasiyeciler Derneği’nin (TÜKİD) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) de desteğiyle İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği ‘İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’’na Anadolu’dan bini aşkın perakendecinin katılması bekleniyor.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği tarafından TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ iş birliği ve ilk kez bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile gerçekleştirilecek ‘İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı 2017’de 4 salonda, 18 ülkeden 211 marka, 159 firma ve firma temsilciliği katılımcı olarak yer alacak. Fuarda yerli markaların yanı sıra Avusturya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Hindistan, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, Kore, İspanya, Tayvan, Tayland, İngiltere, Amerika’nın önde gelen firmaları en son teknolojiye sahip yenilikçi ürünlerini sergileyecek.



Ticaret odalarıyla iş birliği

TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, dünya markalarının buluşacağı fuara özellikle Anadolu’dan perakendecilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. TÜKİD olarak Anadolu’daki kırtasiyeciler için aylardır hazırlık yaptıklarını dile getiren Şendil, katılımcılar için Ankara, Adapazarı, Eskişehir ve Bursa gibi çevre illerden otobüs kaldıracaklarını kaydetti. Şendil, “ Yol ücretlerine ticaret odaları destek verecek. Havayolu ile gelecek katılımcıları da havaalanından alıp otellerine yerleştireceğiz” dedi. TOBB ve katılımcı firmalarımızın da desteği ile fuar için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Kırtasiye Zirvesi yapılacak

Türkiye’nin dört bir yanından sektör temsilcileri, dernek, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleşecek Kırtasiye Zirvesi, fuarın bu yılki en önemli organizasyonu olarak öne çıkıyor. TOBB iş birliğiyle yapılacak zirvede, kırtasiyenin sorunları, çözüm önerileri tartışılacak, sektörün geleceğine yön verilecek.

20 bin ziyaretçi bekleniyor

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 120 bin metrekare kapalı sergileme alanında gerçekleştirilecek olan İstanbul Kırtasiye Ofis 2017 Fuarı’nı bu yıl 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kurum Haberi

