KOBİ Destekleri Devam Edecek

Toplantıda konuşan Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya, Türkiye’nin önemli sıçramalar yaparak normalleşme sürecine girdiğini ifade ederek, ‘’ Ülkemizin döviz rezervi 120 milyara çıktı. IMF ye olan 830 milyar borcumuz 2013 mart ayında bitiyor. Dolayısıyla ekonomik olarak durumumuz iyi. İşadamlarımız güçlendikçe ekonomide güçlenecek” dedi.

Kayseri Milletvekili ve Bütçe Komisyon Sözcüsü Ahmet Öksüzkaya ise, Türkiye’nin demokratikleşme ve ekonomik başarıyı aynı anda yürüten bir ülke olduğunu, bununla birlikte terörle mücadeleyi de sürdürdüğünü kaydetti.

2013 Yılı Bütçe Kanunu’nun, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Öksüzkaya, şunları bildirdi:

‘’Türkiye'nin 2013 yılında, bütçe giderleri 404 milyar, bütçe gelirleri 370 milyar. Bütçede yatırımlara ayrılan pay yüzde 20 artarak 39.2 milyar lira oldu. KOBİ desteklerine 10.2 milyar ayrıldı. Dünyanın 16. büyük ekonomisi olmamız, güven ve istikrar ortamının sağlanmasının paralelinde siz değerli iş adamlarımızın katkılarıyla gerçekleşti.

2013 yılı için 1 trilyon 500 milyar GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) ve 158 milyar dolar ihracat hedefi belirledik. Emsallerimizle kıyaslanamayacak şekilde büyüyoruz, yüzde 8 civarında büyüyen ülke konumundayız. Cari açığı azaltmak için büyüme hızı yüzde 4 hedeflemekteyiz.’’

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, bütçenin sağlık ile ilgili bölümüne değinerek, ‘’Sosyal devlet olmanın göstergesi, devletin vatandaşa hizmet etmesidir. Bütçede ayrılan payda ilk sırada eğitim, ikinci sırada da 7-8 milyar bütçe ile sağlık yer alıyor’’ dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun önemine değinen Tamer; “Ülkemizde günde 172 kişi iş kazası nedeniyle yaralanmakta ve 4 kişi hayatını kaybetmektedir. Bu noktada iş kazaları ve meslek hastalıklarına dikkat etmeliyiz. Her işyerinde tespiti için önlem alınması ve polikliniklerin hayata geçmesi gerekiyor’’ diye konuştu.

Tamer, 2013 yılında e-reçete uygulamasına geçileceğini de bildirdi.

Şube Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da toplantıda yaptığı konuşmada, vekillere katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileterek iş dünyasının talep ve beklentilerini bildirdi. Çolakbayrakdar, Çek Kanunu hakkında düzenlemeler beklediklerini, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa geçiş sürecinde kamuoyu üzerinde tedirginlik olduğunu, çalışanların güvenliğinin sağlanmasına önem verdiklerini, ancak uygulama sürecinin zamana yayılacak şekilde olmasının gerekliliğini vurguladı.