Kocasinan yatırımlarla büyüyor



Oto Galericiler Sitesi’ndeki esnafın istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulunarak, onlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar’ı güler yüzle karşılayan esnaflar yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Her fırsatta esnaflarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinlediğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Oto Galericiler Sitesi’ndeki esnaf kardeşlerimizle bölgeye yapılması gereken konuları istişare ederek, beklentilerini ve taleplerini dinledik. Kocasinan Belediyesi olarak esnafımızın daima yanındayız. Buradaki esnaflarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak noktasında elimizden gelen ne varsa her daim yapmaya hazırız. Kocasinan, yoğunca esnafın bulunduğu bir bölgedir. Bir tarafta mobilyacılar, diğer tarafta ise eski ve yeni sanayi sitesi ile oto galericiler sitesi olduğu için her zaman esnafımızla iç içeyiz. Esnaflarımızın isteklerini karşılama noktasında her daim onların hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptırımız ve yapacağımız hizmetlerle her zaman esnafımızın yanlarındayız. ”diye sözlerini noktaladı. Hatıra fotoğrafı çekilmesi ile program sona erdi.

Kurum Haberi





