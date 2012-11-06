KOCASİNAN’DA EMLAK VERGİSİNDE 2. TAKSİT BAŞLADI

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hayatı kolaylaştırmak, yaşanabilir bir şehir sunmak için çalıştıklarının altını çizen Başkan Bekir Yıldız, “Kocasinan Belediyesi’ne emlak vergisi ödeyen 125 bin vatandaş, 1 dakika gibi kısa sürede ödeme yapabilmektedir. Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten vergi ödemesi, kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, “Vatandaşımızın ödediği vergileri vatandaşımıza hizmet olarak geri ödüyoruz. Konutların emlak, işyerlerinin çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerinin son ödemelerinin ilk taksitinin Mayıs, 2. taksitinin de Kasım ayında yapılıyor. Vergi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için vatandaşlarımızın son güne kalmamalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Bekir Yıldız, “Vatandaşımızın ödediği vergileri vatandaşımıza hizmet olarak geri ödüyoruz. Konutların emlak, işyerlerinin çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerinin son ödemelerinin ilk taksitinin Mayıs, 2. taksitinin de Kasım ayında yapılıyor. Vergi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için vatandaşlarımızın son güne kalmamalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.