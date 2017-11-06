Kocasinan’da kırsal mahalleler kalkınıyor

İlk olarak mahallenin semt pazarını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaş ve esnaflarla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, esnaflara pazar yerinin yapılacağı müjdesini verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’ne yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallenin çehresinin değişeceğini vurgulayarak, “Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde, 116 mahalleyi kapsayan ve yaklaşık 400 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde olduğu gibi Yemliha Mahallesi sakinlerine de daha güzel hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda bin metrekare alanı bazalt kaplamalı beton parke ile yeniliyoruz. Meydana oturma gruplarının yanı sıra çay bahçesi gibi yeni sosyal alanlar kazandırarak daha güzel ve daha yaşanabilir bir görünüm arz edeceğiz. Hemşehrilerime şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Ebiç Mahallesi’ne geçen Başkan Çolakbayrakdar, 400 metrekare alanı kapsayan ve inşaatı bitme aşamasına gelen düğün salonunda da incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerlenecek” dedi.

aşkan Çolakbayrakdar, gece-gündüz demeden Kocasinan’ın dört bir yanında çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşman ise Kocasinan Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.





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