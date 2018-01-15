"Kölelik sisteminin bitmesinden mutluyuz"

Solak, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik düzenlemenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

KİT'ler ve özel bütçeli kurumlardaki 50 bin civarında çalışanın da kadroya alınması gerektiğini ifade eden Solak, "21. yüzyılda kölelik sisteminin bitmesinden gayet mutluyuz. Biz diyoruz ki 100 kilometrelik yolun 600-700 metresi yapılmadığı zaman insanlar 100 kilometrelik, bin kilometrelik yolu konuşmuyor aradaki yapılmayan yeri, bozukluğu konuşuyor. Beklentimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu konunun üzerine gitsin, bu işi bitirsinler. 21. yüzyıla bu kölelik sistemi yakışmıyor." diye konuştu.

Yol-İş Sendikası Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Atila Özmel de taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu yasadan yararlanamayan bazı grupların olduğunu, bu işçilerin de kadroya alınarak mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

AA

