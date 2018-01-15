Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Kölelik sisteminin bitmesinden mutluyuz"

Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, taşeron işçilerin kadroya geçişini sağlayan düzenlemeye ilişkin, "21. yüzyılda kölelik sisteminin bitmesinden gayet mutluyuz" dedi.

"Kölelik sisteminin bitmesinden mutluyuz"
Solak, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik düzenlemenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
KİT'ler ve özel bütçeli kurumlardaki 50 bin civarında çalışanın da kadroya alınması gerektiğini ifade eden Solak, "21. yüzyılda kölelik sisteminin bitmesinden gayet mutluyuz. Biz diyoruz ki 100 kilometrelik yolun 600-700 metresi yapılmadığı zaman insanlar 100 kilometrelik, bin kilometrelik yolu konuşmuyor aradaki yapılmayan yeri, bozukluğu konuşuyor. Beklentimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu konunun üzerine gitsin, bu işi bitirsinler. 21. yüzyıla bu kölelik sistemi yakışmıyor." diye konuştu.
Yol-İş Sendikası Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Atila Özmel de taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu yasadan yararlanamayan bazı grupların olduğunu, bu işçilerin de kadroya alınarak mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.
AA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.