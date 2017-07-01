Konut piyasasında hareketlilik yaşanacak

Bahar ve yaz dönemi konut satışlarına dair görüşlerini paylaşan Wind Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Önder Tabak bu dönemlerde kış mevsimine oranla daha fazla hareketlilik yaşanacağını belirtti. Konut satışlarında olumlu bir artış yaşanacağının altını çizen Tabak "Yoğun geçen kış mevsiminin sona ermesiyle gayrimenkul piyasalarında belirgin bir hareketlilik gözlenmektedir. Bu hareketliliğin konut fiyatlarını da etkileyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.



"Diğer sektörlerde nasibini alacak"



Yaşanan bu hareketlenmenin inşaat sektörünü ve inşaat ile ilintili olan diğer sektörlere de fayda sağlayacağın anlatan Tabak sözlerine şöyle devam etti: "İnşaat Türkiye'nin ekonomik anlamda lokomotifi olan bir sektör. İnşat sektöründe yaşanan olumluluklar yan sanayiye de büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



"Çayyolu biçilmiş kaftan"



Ankara'nın kıymetli lokasyonlarından Çayyolu'nda hayata geçirilen Wind Ankara hakkında da bilgi veren Önder Tabak "Wind Ankara projesini hayata geçirirken birçok projeden farklı olmasını amaçladık. Bu yüzden projenin lokasyonu da eşsiz olmalıydı. Bu doğrultuda Çayyolu Park Caddesi biçilmiş kaftandı. Sadece konum değil barındırdığı öğelerde farklı olmalıydı. Hem şehri yaşatmalı hem de şehrin o karmaşasından bıkanlar için bir liman olmalıydı. Projemizde bütün bu detayları fazlasıyla bir araya getirdik" dedi.



Kurum Haberi

