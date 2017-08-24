Konut satışında hızlı artış

Kayseri’ deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 62,71 ( 1727 konut), ilk satışların payı ise yüzde 37,29 ( 1027 konut) oldu.Türkiye genelinde ise konut satışları 2017 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 oranında artarak 115 bin 869 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 083 konut satışı ve yüzde 15,6 ile en yüksek paya sahip oldu.Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 669 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 509 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Ardahan, 17 konut ile Hakkari ve 41 konut ile Şırnak oldu.Kurum Haberi