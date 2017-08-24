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Konut satışında hızlı artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kayseri’ de 2017 Temmuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına ( 2 bin 116 konut) göre yüzde 30,15 artarken,  bir önceki aya ( 1930) göre ise yüzde 42,69 artarak  2 bin 754 oldu. 

Konut satışında hızlı artış
Kayseri’ deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 62,71 ( 1727 konut), ilk satışların payı ise yüzde 37,29 ( 1027 konut) oldu.    



Türkiye genelinde ise konut satışları 2017 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 oranında  artarak 115 bin 869 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 083 konut satışı ve yüzde 15,6 ile en yüksek paya  sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 669 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 509 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Ardahan, 17 konut ile Hakkari ve 41 konut ile Şırnak oldu.
Kurum Haberi 
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