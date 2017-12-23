Konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kayseri' de 2017 Kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına (3.061 konut) göre yüzde 17,12 azalırken, bir önceki aya (2.647) göre ise yüzde 4,16 azalarak 2 bin 537 oldu. Kayseri' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 62,51 (1.586 konut), ilk satışların payı ise yüzde 37,49 ( 951 konut) oldu.

Türkiye genelinde ise konut satışları 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında azalarak 122.732 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19.939 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 200 konut satışı ve yüzde 11,6 pay ile Ankara, 7.360 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 51 konut ile Şırnak oldu.

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