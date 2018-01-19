Konut satışlarında 2017'de rekor kırıldı

TÜİK verilerine göre, 2017 konut satışları 2016 yılına göre yüzde 5,1 artış gösterdi ve 1 milyon 409 bin 314 adet olarak gerçekleşti.

19 Ocak 2018 Cuma 17:44