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Konut satışlarında 2017'de rekor kırıldı

TÜİK verilerine göre, 2017 konut satışları 2016 yılına göre yüzde 5,1 artış gösterdi ve 1 milyon 409 bin 314 adet olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında 2017'de rekor kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2017 yılındaki konut satışları 2016 yılına göre yüzde 5.1 artış gösterdi.
İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 bin 99 tanesi ipotekli, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.
Türkiye genelinde konut satışları 2017 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında azalarak 132 bin 972 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 932 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.
Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 868 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 305 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Hakkari ve Ardahan, 52 konut ile Bayburt oldu.
Kayseri' de 2017 Aralık ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına ( 3 084 konut) göre yüzde 19,39 azalırken,  bir önceki aya ( 2 537) göre ise yüzde 2,01 azalarak  2 486 oldu. Kayseri' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 64 ( 1 591 konut), ilk satışların payı ise yüzde 36 (  895 konut) oldu.
(finanshaber)
 
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