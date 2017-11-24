Konut satışlarındaki düşme sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü (TÜİK) verilerine göre Kayseri’de 2017 Ekim ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına ( 2.913 konut) göre yüzde 9,13 azalırken, bir önceki aya (3.201) göre ise yüzde 17,31 azalarak 2.647 oldu.

Kayseri' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 61,54 ( 1.629 konut), ilk satışların payı ise yüzde 38,46 ( 1.018 konut) oldu.

Türkiye genelinde ise konut satışları 2017 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 122.882 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20.906 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12.130 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7.258 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Şırnak oldu.

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