Korona Kayseri Turizmini de vurdu

Kayseri’de özellikle otelcilik sektörünün büyük sıkıntı içinde olduğu ifade edilirken, 4-5 yıldızlı otellerin müşteri olmadığından dolayı otelleri geçici olarak kapatmaya başladığı öğrenildi. Personelin mağdur olmaması için gayret gösterdiklerini kaydeden Otel yöneticileri, devletin sağladığı kısa çalışma ödeneğinin bir umut olarak görüldüğünü kaydettiler.
Kayseri’nin en ünlü otelleri bomboş kalırken, turizmciler, salgının bu şekilde sürmesi halinde, sadece Kayseri’de değil, diğer şehirlerde de otellerin süresiz kapanma ihtimalinin olduğuna vurgu yapıyorlar. Öte yandan, görüştüğümüz otel yöneticileri, Mayıs ya da Haziran aylarında yeniden ekonominin toparlanma sürecine gireceğine yönelik umutlu olduklarının da altını çiziyorlar.
Kayseri’nin en ünlü otelleri bomboş kalırken, turizmciler, salgının bu şekilde sürmesi halinde, sadece Kayseri’de değil, diğer şehirlerde de otellerin süresiz kapanma ihtimalinin olduğuna vurgu yapıyorlar. Öte yandan, görüştüğümüz otel yöneticileri, Mayıs ya da Haziran aylarında yeniden ekonominin toparlanma sürecine gireceğine yönelik umutlu olduklarının da altını çiziyorlar.
Haber Merkezi