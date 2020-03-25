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Korona Kayseri Turizmini de vurdu

Tüm Dünyada olduğunu gibi ve ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs salgını Kayseri Turizmini de vurdu. Turizmin lokomotifi olan Erciyes başta olmak üzere diğer turistik mekanlar boş kaldı.

Korona Kayseri Turizmini de vurdu
Kayseri’de özellikle otelcilik sektörünün büyük sıkıntı içinde olduğu ifade edilirken, 4-5 yıldızlı otellerin müşteri olmadığından dolayı otelleri geçici olarak kapatmaya başladığı öğrenildi. Personelin mağdur olmaması için gayret gösterdiklerini kaydeden Otel yöneticileri, devletin sağladığı kısa çalışma ödeneğinin bir umut olarak görüldüğünü kaydettiler.
Kayseri’nin en ünlü otelleri bomboş kalırken, turizmciler, salgının bu şekilde sürmesi halinde, sadece Kayseri’de değil, diğer şehirlerde de otellerin süresiz kapanma ihtimalinin olduğuna vurgu yapıyorlar. Öte yandan, görüştüğümüz otel yöneticileri, Mayıs ya da Haziran aylarında yeniden ekonominin toparlanma sürecine gireceğine yönelik umutlu olduklarının da altını çiziyorlar.

Haber Merkezi

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