Korona Kayseri Turizmini de vurdu Tüm Dünyada olduğunu gibi ve ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs salgını Kayseri Turizmini de vurdu. Turizmin lokomotifi olan Erciyes başta olmak üzere diğer turistik mekanlar boş kaldı.

25 Mart 2020 Çarşamba 15:17