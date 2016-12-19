KOSGEB'in 50 bin liralık desteğine yoğun ilgi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına yönelik başvuru kayıtlarının bugün başlayacağını belirterek, "İşletmelere sağlanacak 50 bin liralık faizsiz kredi desteğine, çok yoğun ilgi oldu. Henüz başvuru alınmamasına rağmen, kayıt ve bilgi güncelleme sırasında aynı anda on binlerce KOBİ sisteme girdi." dedi.

Biçer, idarenin Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İcra komitesi kararı çerçevesinde, sıfır faizli i̇şletme kredisi faiz desteği geliştirdiklerini söyleyen Biçer, söz konusu programla KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı veya güncel KOBİ Beyannamesi olan işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanmayı amaçladıklarını ifade etti.

Biçer, 50 bin lira üst limitli desteğin, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ'lere sunulacağını ve böylece işletmelerin önünün açılacağını dile getirdi.

"Hiçbir KOBİ'miz kaygı duymasın"

Destek programına yönelik başvuru kayıtlarının 19 Aralık Pazartesi günü (bugün) başlayacağını belirten Biçer, "İşletmelere sağlanacak 50 bin liralık kredi faiz desteğine, çok yoğun ilgi oldu. Henüz başvuru alınmamasına rağmen, kayıt ve bilgi güncelleme sırasında aynı anda on binlerce KOBİ sisteme girdi." diye konuştu.

Biçer, başvuruların 19-21 Aralık 2016 tarihleri arasında, 3 gün süreyle aralıksız olarak yapılabileceğine dikkati çekerek, "Sistem 24 saat kayıt alabilecek ve kredi başvurusu sürecinde de yeni kayıt ve KOBİ bilgi güncellemesi yapılabilecek. O nedenle hiçbir KOBİ'miz kaygı duymasın. Öngörülen süre dahilinde başvurular, sistem üzerinden rahatlıkla yapılabilecek." ifadesini kullandı.

Programa, "kredi.kosgeb.gov.tr" adresinden başvuru yapılmasının öngörüldüğünü söyleyen Biçer, başvuruda bulunacak işletmelerde öncelikli olarak KOSGEB veri tabanına kaydolması ve KOSGEB Beyannamesinin güncel olması şartı aranacağına işaret etti.

"Kredi onay sürecinde öncelik yok"

Biçer, başvuruların alınmasının ardından, sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

"İşletmelerin bağlı bulundukları KOSGEB müdürlüklerince, sistem üzerinden ön onay verilecek program için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verileri baz alınarak il kotaları çerçevesinde sıralama yapılacak. Değerlendirme kriterlerine göre sıralanan her bir işletme için yazılım sistemi bir başvuru kodu üretecek. Başvurusu kabul edilen işletmeler, yazılım sisteminden başvuru formunun çıktısını alabilecek. İşletmeler, başvuru formuyla protokole taraf banka şubelerinden herhangi birine doğrudan kredi başvurusunda bulunacağından, KOSGEB müdürlüklerine gelmeden desteklerini online üzerinden temin edecekler."

AA

