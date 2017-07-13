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KOSGEB kredisi çekemeyenlere yeni umut

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine başvurup yararlanamamış olan tüm esnaf ve sanatkar için, teşkilat olarak çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

KOSGEB kredisi çekemeyenlere yeni umut
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, ”Bilindiği üzere, KOSGEB tarafından 50 bin TL üst limitli Sıfır faizli İşletme Kredisi desteğine talebe çok yoğun olmuş, ancak bankaların çeşitli talepleri nedeniyle krediye başvuran esnaf sanatkarlarımız krediden yararlanamamıştı. Kredi desteğine Türkiye genelinde 711 bin esnaf sanatkar başvuruda bulunmuş, yapılan inceleme sonucunda 460 binin üzerinde işletme desteklerden yararlanmaya hak kazanmış ve bunlardan sadece 267 bin tanesine kredi kullandırılabilmiştir ”dedi.
"Kayseri’de Sıfır Faizli İşletme Kredisi Desteğine başvuran esnaf sanatkarlardan 8.151’i kredi desteğine hak kazandı" diyen Başkan Övüç,” Bunlardan 4.705’i destekten yararlanmış ve 114 milyon TL kredi kullandırılmıştır. Ayrıca kredi desteğine hak kazanan 149 kişinin işlemi devam etmekte, 94 kişi de kredi için onay beklemektedir. Krediye hak kazandığı halde işlem yapmayan kişi sayısı 500,bankalarda sorun yaşayarak krediden yararlanamayan kişi sayısı ise 2.703’tür.” diye konuştu.
Başkan Övüç, "KOSGEB tarafından kredileri onaylandığı halde bankalara sorun yaşayarak krediden yararlanamayan esnaf sanatkarlarımız için Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin talepleri ve üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun Bankalar Birliği nezdinde yapmış olduğu girişimlerde özellikle kredi kullanımı vergi ve SGK borcu nedeniyle bloke edilenlerle ilgili olarak, yapılandırma kapsamına giren işletmelerin kredisinin serbest bırakılması için talepte bulunulmuştur. Esnafların kamuya olan borçlarının mahsup edilmesi uygulamasının aşılması için de üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından Bakanlıklar düzeyinde girişimlerde bulunulurken ilave bir düzenlemenin gerçekleşmesi için çalışmalar yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.


İHA
 

İHA

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