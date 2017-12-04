Köy yumurtası 'hilesi' bitecek

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Gözet, yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanarak 24 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'ndeki değişiklik sayesinde denetimlerin daha da artacağını ve yapılacak satışlarda hilelerin engelleneceğini bildirdi.

Tebliğe göre, yumurtaların 4 kategoriye ayrılarak satılacağını belirten Gözet, "Sıfır numara 'organik yumurtayı', 1 numara 'gri renk gezen tavuk işletmesini', 2 numara 'kapalı ortamda serbest gezen tavuğu', 3 numara 'kümeste kafesli sistemli üretim yapan işletmeyi' temsil edecek. Bu numaralar yumurtanın üzerine mühürlenecek. Dolayısıyla artık yumurta kümesten dışarı çıkmadan o yumurtanın cinsi belli olacak. Organik mi, gezen tavuk yumurtası mı, kümeste kafesli sistemde üretilen yumurta mı, satışa sunulmadan belirlenmiş hale gelecek." ifadesini kullandı.

Yumurtada fiyat dengesi sağlanacak

Tüketicilerin artık kandırılamayacağına dikkati çeken Gözet, yumurtada fiyat dengesinin sağlanacağını aktardı.

Gözet, tebliğin hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumaya yönelik olduğunu belirterek, "Gezen tavuk yumurtasının üretim standartları tüm Türkiye'de tek tip uygulanacağından fiyatları da aşağı yukarı aynı olacak. Standart kafesli kümes sisteminde üretilen yumurtanın fiyatı Kars'ta nasılsa Ankara'da da değişmeyecek. Organik yumurta üretim sistemi Van'da da Antalya da aynı uygulanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Piyasada hileli yumurta göremeyeceksiniz"

Bu sayede vatandaşın korunacağına işaret eden Gözet, şunları kaydetti:

"Bakanlık yeterli denetimi yaparak kontrol mekanizmasını sıkı tutarsa piyasada hileli yumurta göremeyeceksiniz. Artık kümeste kafesli sistemde üretilen yumurtayı vatandaşa organik diye satamayacaklar. Gerçekten organik yumurta üreticisi emeğinin karşılığını alacak. 10 bin organik yumurta üretip, diğer ürettiği 90 bin yumurtayı da organik yumurta fiyatına satan üreticinin foyası ortaya çıkacak. Vatandaş hangi cins yumurta yediğini bilecek. Yetiştirme metodu denetimi de yapılarak artık vatandaş sağlıklı, hijyenik bir yumurta yiyecek. Tebliğin çıkarılması kadar takibinin ve denetiminin de iyi yapılması gerekiyor."

AA



