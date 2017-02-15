Köyden göçü engelleyecek proje

Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ile yaptığımız söyleşinin ikinci kısmında organik tarım, hibe programlarında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ve Genç Çiftçi Projelerini ele aldık. İşte söyleşimizin ikinci kısmı;
Çevre ve sağlığa ilişkin bilinç düzeyinin artması ile organik tarıma olan ilginin son yıllarda önemli ölçüde artmakta olduğu hepimizce malum. İl Müdürlüğü olarak organik tarım alanında yürütülen çalışmalarınız hangi boyutta ve ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
-2012 yılında 7 çiftçiyle 80 dekar alanda başladığımız organik tarım çalışmalarına 73 civarında çiftçi ile 2.000 dekar alanda devam ediyoruz.
- İlk olarak 2013 yılında Kocasinan Erciyesevler’de açtığımız organik Pazar 2014 yılında Talas Yenidoğan’da tüketicilerle buluştu. Kayseri, şu anda Türkiye’de Ankara ve İstanbul’dan sonra iki organik pazara sahip olan bir şehir.
Köyden kente göçü engelleyecek proje
2017 yılında Bakanlığımız tarafından destekleme kapsamına alınan yeni ve fark yaratacak bir projeye imza atıyoruz. “Kayseri Kadın Üreticiler Ekolojik Eğitim Ve Üretim Merkezi” Projesi. Bünyan Karahıdır mahallesinde atıl durumda bulunan bir okulun eğitim ve üretim merkezine dönüştürülmesini sağlayacağız.
Bölgede yetiştiriciliği yapılan organik ürünler organik pazarlarımıza sunuluyor. Bu organik ürünlerin pazarda satılan miktarından arta kalan miktarlarının işlenerek mamul ürüne dönüştürülmesi ve değerlendirilmesini sağlayacağız. Yani üretim fazlasını işleyerek katma değeri yüksek ve daha fazla gelir getirici alternatif ekolojik ekonomi sistemlerinin yaratılması ve örnek bir modele dönüşmesi civar mahalleler ve ilçelere de örnek teşkil edecektir. Kadınlarımızın proje kapsamında alacakları eğitimlerle, geleneksel üretim metotlarını birleştirerek hem aile bütçelerine katkı sağlamalarına hem de gelecek nesillere bu metotların aktarılmasına ihtiyaç bulunuyor. Böyle bir merkezin kurulması, ilimizde organik tarım üretiminin artmasına ve diğer illerle yapılacak ortak eğitim ve proje faaliyetlerinin önünün açılmasına rol model olacak. Kırsalda yaşayan ve tarımsal üretimin her aşamasında yer alan kadınların ekonomik geçim kaynaklarının arttırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesine ihtiyaç duyuluyor. Projemizle bu temel ihtiyacın giderilmesi hedefleniyor. Bu çalışma köyden kente göçün engellenmesine katkı sağlayacak.
Projenin ilk ayağı olan kadın çiftçilere yönelik eğitim kursları Halk Eğitim Merkezi tarafından 60 kişilik kontenjanla başladı.
Bakanlığın uygulamakta olduğu hibe programlarında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında 2016 yılında uygulanan hangi projelere destek verildi ve projeler hangi aşamada?
2006-2014 (I-VIII etaplar arası) yılları arasında bu program kapsamında 47 adet proje tamamlandı. 21.024.352,35 TL toplam tutara haiz bu projelere 11.963.897,00 TL hibe desteği verildi.
Projeler kapsamında 25 projenin işlemleri tamamlandı ve toplam 17.574.248,41TL ödeme gerçekleşti. 1 projenin uygulaması tamamen ayni katkıya kaldı, 1 proje ise yatırımcının projeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle feshedildi. Toplam 4 projenin ödeme işlemleri devam ediyor, yaklaşık 2.000.000,00 TL ödeme yapılması öngörülüyor.
Bireysel sulama yatırımları kapsamında 23 proje için 475.254,31 TL destekleme ödemesi yapıldı. Bakanlık tarafından 12 proje destekleme kapsamına alındı ve 222.640,55 TL ödeme gerçekleştirildi.
2017 yılı bireysel sulama yatırımları destekleme başvuruları 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle başladı. 45 gün süren müracaatlar dün sona erdi.
Bakanlığın 2016 yılında uygulamaya koyduğu ve Türkiye’de büyük yankı uyandıran Genç Çiftçi Projelerinin Kayseri’ye yansımaları nasıl oldu? Kayseri çiftçisi projeden hangi boyutta yararlandı?
Programla ilgili ilimize Bakanlığımızın 20.05.2016 tarih ve 72998012-06 sayılı olurları doğrultusunda 2016 yılı için 4.890.000 TL karşılığı 163 proje tahsisi yapıldı. Bu projelerin 114 tanesi büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, 49 tanesi ise bitkisel ve diğer üretim projeleridir. Tahsis edilen proje miktarı, İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından ilçelerin tarımsal potansiyelleri, gelişmişlik endeksleri, müracaat sayıları vb. kriterler göz önünde bulundurularak ilçelere dağıtıldı. İl Proje Değerlendirme Komisyonu, genç çiftçi projeleri ile ilgili bakanlık sistemi üzerinden oluşturulan proje puanlarına 1-10 puan arasında ilave puan vererek değerlendirmeyi bitirdi. Sistem üzerinden alınan proje başlıkları ve ilçelere göre hazırlanmış hibe almaya hak kazanmış proje sahiplerinin asil ve yedek listeleri ilçelerde ve müdürlüğümüz web sayfasında 27.06.2016 ila 01.07.2016 tarihinde askıya çıkartıldı. Proje kapsamında hibe almaya hak kazanan faydalanıcılar 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında kurumumuzla sözleşme imzalamaya davet edildi.
TİGEM’in hayvan dağıtım programına göre Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılık projelerinden 16 ilçemize toplam 98 Genç Çiftçiye 588 Clavel Angus ve Hereford ırkı büyük baş hayvanların dağıtımı yapıldı. Kocasinan ilçesine 1 adet proje için 40 adet kıl keçisi, Tomarza ve Sarıoğlan ilçelerimize toplamda 2 projeye 80 adet ivesi, İncesu İlçemize 1 projeye 40 adet Morkaraman ve Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Kocasinan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar ilçelerimize de Akkaraman ırkı ile toplamda 24 küçükbaş hayvancılık projesinde 960 adet hayvan dağıtımı gerçekleştirildi.
Arıcılık (8 adet) ve Bitkisel Üretim Projelerinden (11 adet Kapama Meyve Bahçesi, 6 adet Mantar Üretme Tesisi, 15 adet Örtü altı, 1 adet Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi) tamamlanan toplam 41 projeye ait ödeme talepleri Bakanlığımıza iletilmiş olup projelerin hibe ödemesi gerçekleştirildi.
Çevre ve sağlığa ilişkin bilinç düzeyinin artması ile organik tarıma olan ilginin son yıllarda önemli ölçüde artmakta olduğu hepimizce malum. İl Müdürlüğü olarak organik tarım alanında yürütülen çalışmalarınız hangi boyutta ve ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
-2012 yılında 7 çiftçiyle 80 dekar alanda başladığımız organik tarım çalışmalarına 73 civarında çiftçi ile 2.000 dekar alanda devam ediyoruz.
- İlk olarak 2013 yılında Kocasinan Erciyesevler’de açtığımız organik Pazar 2014 yılında Talas Yenidoğan’da tüketicilerle buluştu. Kayseri, şu anda Türkiye’de Ankara ve İstanbul’dan sonra iki organik pazara sahip olan bir şehir.
Köyden kente göçü engelleyecek proje
2017 yılında Bakanlığımız tarafından destekleme kapsamına alınan yeni ve fark yaratacak bir projeye imza atıyoruz. “Kayseri Kadın Üreticiler Ekolojik Eğitim Ve Üretim Merkezi” Projesi. Bünyan Karahıdır mahallesinde atıl durumda bulunan bir okulun eğitim ve üretim merkezine dönüştürülmesini sağlayacağız.
Bölgede yetiştiriciliği yapılan organik ürünler organik pazarlarımıza sunuluyor. Bu organik ürünlerin pazarda satılan miktarından arta kalan miktarlarının işlenerek mamul ürüne dönüştürülmesi ve değerlendirilmesini sağlayacağız. Yani üretim fazlasını işleyerek katma değeri yüksek ve daha fazla gelir getirici alternatif ekolojik ekonomi sistemlerinin yaratılması ve örnek bir modele dönüşmesi civar mahalleler ve ilçelere de örnek teşkil edecektir. Kadınlarımızın proje kapsamında alacakları eğitimlerle, geleneksel üretim metotlarını birleştirerek hem aile bütçelerine katkı sağlamalarına hem de gelecek nesillere bu metotların aktarılmasına ihtiyaç bulunuyor. Böyle bir merkezin kurulması, ilimizde organik tarım üretiminin artmasına ve diğer illerle yapılacak ortak eğitim ve proje faaliyetlerinin önünün açılmasına rol model olacak. Kırsalda yaşayan ve tarımsal üretimin her aşamasında yer alan kadınların ekonomik geçim kaynaklarının arttırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesine ihtiyaç duyuluyor. Projemizle bu temel ihtiyacın giderilmesi hedefleniyor. Bu çalışma köyden kente göçün engellenmesine katkı sağlayacak.
Projenin ilk ayağı olan kadın çiftçilere yönelik eğitim kursları Halk Eğitim Merkezi tarafından 60 kişilik kontenjanla başladı.
Bakanlığın uygulamakta olduğu hibe programlarında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında 2016 yılında uygulanan hangi projelere destek verildi ve projeler hangi aşamada?
2006-2014 (I-VIII etaplar arası) yılları arasında bu program kapsamında 47 adet proje tamamlandı. 21.024.352,35 TL toplam tutara haiz bu projelere 11.963.897,00 TL hibe desteği verildi.
Projeler kapsamında 25 projenin işlemleri tamamlandı ve toplam 17.574.248,41TL ödeme gerçekleşti. 1 projenin uygulaması tamamen ayni katkıya kaldı, 1 proje ise yatırımcının projeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle feshedildi. Toplam 4 projenin ödeme işlemleri devam ediyor, yaklaşık 2.000.000,00 TL ödeme yapılması öngörülüyor.
Bireysel sulama yatırımları kapsamında 23 proje için 475.254,31 TL destekleme ödemesi yapıldı. Bakanlık tarafından 12 proje destekleme kapsamına alındı ve 222.640,55 TL ödeme gerçekleştirildi.
2017 yılı bireysel sulama yatırımları destekleme başvuruları 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle başladı. 45 gün süren müracaatlar dün sona erdi.
Bakanlığın 2016 yılında uygulamaya koyduğu ve Türkiye’de büyük yankı uyandıran Genç Çiftçi Projelerinin Kayseri’ye yansımaları nasıl oldu? Kayseri çiftçisi projeden hangi boyutta yararlandı?
Programla ilgili ilimize Bakanlığımızın 20.05.2016 tarih ve 72998012-06 sayılı olurları doğrultusunda 2016 yılı için 4.890.000 TL karşılığı 163 proje tahsisi yapıldı. Bu projelerin 114 tanesi büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, 49 tanesi ise bitkisel ve diğer üretim projeleridir. Tahsis edilen proje miktarı, İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından ilçelerin tarımsal potansiyelleri, gelişmişlik endeksleri, müracaat sayıları vb. kriterler göz önünde bulundurularak ilçelere dağıtıldı. İl Proje Değerlendirme Komisyonu, genç çiftçi projeleri ile ilgili bakanlık sistemi üzerinden oluşturulan proje puanlarına 1-10 puan arasında ilave puan vererek değerlendirmeyi bitirdi. Sistem üzerinden alınan proje başlıkları ve ilçelere göre hazırlanmış hibe almaya hak kazanmış proje sahiplerinin asil ve yedek listeleri ilçelerde ve müdürlüğümüz web sayfasında 27.06.2016 ila 01.07.2016 tarihinde askıya çıkartıldı. Proje kapsamında hibe almaya hak kazanan faydalanıcılar 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında kurumumuzla sözleşme imzalamaya davet edildi.
TİGEM’in hayvan dağıtım programına göre Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılık projelerinden 16 ilçemize toplam 98 Genç Çiftçiye 588 Clavel Angus ve Hereford ırkı büyük baş hayvanların dağıtımı yapıldı. Kocasinan ilçesine 1 adet proje için 40 adet kıl keçisi, Tomarza ve Sarıoğlan ilçelerimize toplamda 2 projeye 80 adet ivesi, İncesu İlçemize 1 projeye 40 adet Morkaraman ve Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Kocasinan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar ilçelerimize de Akkaraman ırkı ile toplamda 24 küçükbaş hayvancılık projesinde 960 adet hayvan dağıtımı gerçekleştirildi.
Arıcılık (8 adet) ve Bitkisel Üretim Projelerinden (11 adet Kapama Meyve Bahçesi, 6 adet Mantar Üretme Tesisi, 15 adet Örtü altı, 1 adet Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi) tamamlanan toplam 41 projeye ait ödeme talepleri Bakanlığımıza iletilmiş olup projelerin hibe ödemesi gerçekleştirildi.
Özel haber-Bünyamin gültekin