Köyden göçü engelleyecek proje

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, 2017 yılında Bakanlık tarafından destekleme kapsamına alınan yeni ve fark yaratacak bir projeye imza atacaklarını söyledi. “Kayseri Kadın Üreticiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi ile Bünyan Karahıdır mahallesinde atıl durumda bulunan bir okulun eğitim ve üretim merkezine dönüştürülmesini sağlayacağız.” diyen Kayacan, bu çalışmanın köyden kente göçü engelleyeceğini söyledi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:00