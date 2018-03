Kredi çeken esnaf sayısı 8 kat arttı!

Kaç esnaf icralık?



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Halk Bankası’ndan çektiği kredileri ödeyemediği için icralık olan esnafın mağduriyetini gündeme getirmek amacıyla Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. CHP Milletvekili Gürer, önergesinde, “Halk Bankasından halen kredi ve benzer ödeme alarak borçlanmış kaç esnaf vardır? Halk Bankası’ndan kredi alıp da geri ödeme yapamadığı için dava açılan esnaf kaç kişidir? Halk Bankası’nda 2016 ve 2017 yıllarında icra yoluyla tahsilat yapılan kişi sayısı kaçtır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.







Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Halk Bankası Genel Müdürlüğü’nün yazılı açıklaması üzerinden yaptığı değerlendirmede “ Halk Bankası tarafından Bakanlar Kurulu kararı kapsamında esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle BDDK mevzuatı ve bankamız genel kredi politika ve uygulamalarına uygun olarak esnafımıza hazine faiz destekli kredi kullanımı yapılmaktadır” dedi.



64 binden 448 bine yükseldi



Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Bu kapsamda kredi kullanan esnaf sayısı 2002 yılında 64 bin iken Ekim 2017 itibariyle 448 bine ulaşmıştır. Ayrıca esnafımızın ödeme imkânlarına göre BDDK’nın karşılıklar yönetmeliği ve bankamız iç düzenlemeleri uyarınca yeniden yapılandırma imkanları sunulmaktadır. Bu kapsamda bankamızda kullandırılan kredilere ilişkin bilgiler dönemsel olarak bağımsız denetim raporlarında açıklanmakta olup söz konusu raporlar bankamız internet sitesi ve kamuyu aydınlatma platformunda yer almaktadır.” İfadesini kullandı.



Şimşek, Kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgiler haricinde talep edilen detaylı bilgilerin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73. Ve 159. Maddeleri uyarınca banka ve müşteri sırrı kapsamına girdiğinden cevaplandırılamayacağını kaybetti.









Ekonomik istikrarsızlığın göstergesi…



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2002 yılında 64 bin olan kredi kullanan esnaf sayısının bugün 448 bine yükselmiş olmasına dikkat çekti. Kredi kullanan esnaf sayısının ciddi sayılabilecek oranda artmasının, Türkiye’de ekonomik istikrarsızlığın bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ömer Fethi Gürer, “Binlerce esnafımız, siftah yapmadan kepenk kapatmaktadır. Her yıl faaliyetine son veren esnaf ve işletme sayısındaki artış bu görüşü desteklemektedir. İşin içinden çıkamayan esnaf kredine başvurmakta, kredi alanların çoğunluğu da geri ödeme yapamadığı için icra takibi ile karşı karşıya kalmaktadır” diye konuştu.







Her şey devlet sırrı mı?



Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çektiği krediyi ödeyemediği için icralık olan esnaf sayısının sır kapsamına alınarak açıklanmamasının da dikkat çekici olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz günlerde ziraat bankası ve tarım kredi kooperatiflerinden kredi çekip, ödeme yapamadığı için icralık olan çiftçi sayısıyla ilgili soru önergemiz de ilgili bakanlık tarafından yine sır kapsamında olduğu gerekçesiyle açıklanmamıştı. Hatta yurtdışından getirilen ithal miktarı bile sır kapsamında olduğu gerekçesiyle açıklanmadı. Ancak bilinen bir gerçek var ki, Türkiye’de çiftçiler de esnaf ve sanatkârlarımız da maalesef iyi gitmeyen ekonomi yönetimi karşısında ezilmektedir. Her ne kadar sayıları açıklanmasa da kredi çekip ödeyemeyen çiftçi ve esnaf sayısı çok yüksektir. Yalnız Niğde ilinde iki icra dairesinde 7485 icra dosyası vardır” diye konuştu.



