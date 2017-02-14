KTB Başkanı Ünlü'den istihdam seferberliğine destek

Ünlü, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin gelişmesi için ekonomik anlamda güçlenmesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Ekonomi Şurasında iş dünyasına yaptığı istihdam çağrısına Kayseri Ticaret Borsası olarak tam destek veriyoruz. Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi işsizlik. İş bulamayan vatandaşlarımız aynı zamanda sosyal anlamda da problemler yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı çok doğru ve yerinde buluyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülke için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Ünlü, üyelerine verdiği mesajda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın her işletmenin bir işçi alması konusundaki talimatını da bütün üyelerimizle paylaşıyoruz. Çünkü işsizliğin düşmesi yönünde sadece bir kişinin değil, herkesin çaba sarf etmesi lazım. İstihdam ne kadar artarsa, işsizlik ne kadar azalırsa bu durum ülkemizin lehine olacaktır. Ülkemize katkı sağlamak boynumuzun borcu. Biz işverenler bu konuda üzerimize düşenleri güçlü bir Türkiye için yerine getirmeliyiz. Üyelerimize etkin bir şekilde, bu konunun önemini bir kez daha anlatacak, bilgilendirecek, cesaretlendireceğiz. Her türlü desteği, çabayı da göstereceğiz."

Kurum Haberi

