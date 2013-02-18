KTB Üyelerine İş Sağlığı Semineri

Kayseri Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun getirdiği yenilikler konulu bilgilendirme semineri, Kayseri Ticaret Borsası üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Bilgilendirme seminerinde açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü “Bilindiği gibi 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu kanununla küçük ve büyük ayrımı yapmadan bütün işyerlerini kapsayacak şekilde işverenlere birçok yükümlülükler getirilmiştir.

Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde önemli bir sorun olan bu iş kazalarının ve meslek hastalıklarının korumaya yönelik önlemleri almak, çalışma hayatındaki bu eksikliği ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacı ile gelen bu yasa sayesinde alınacak tedbirler ile birçok yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek kazaların önüne geçmemiz mümkün” diye konuştu.

Başkan Ünlü, “İş sağlığı ve güvenliğini bir maliyet olarak değil, işyerlerinin daha huzurlu, çalışanların daha mutlu ve işletmelerinin daha verimli olabilmesi için bir öncelik olarak görülmesi gerekmektedir. Biz de bu konu ile ilgi üyelerimizi bilinçlendirmek için böyle bir seminer düzenledik ‘’ dedi.