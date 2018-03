KTO 2018 bütçesi onaylandı

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin operasyonuna destek verdiklerini söyleyerek, şehit ailelerine başsağlığı diledi. Yaklaşık 3 buçuk saat süren meclis toplantısında faaliyet raporları okunarak oylandı. KTO Meclis Üyesi Faruk Çarşıbaşı, geçtiğimiz günlerde Türk Bayrağı açtıkları için Kudüs’te İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Başkanvekili Celal Hasnalçacı ve beraberindeki 6 işadamı için, polisin uyarılarına rağmen bayrak açmanın şov amaçlı olduğunu söyledi. Başkanvekili Celal Hasnalçacı ise; şov amaçlı yapılmadığını, Kudüs’ün Müslümanlar için çok önemli olduğunu, 400 yıl kadar Osmanlı Bayrağının dalgalandığı şehirde Türk Bayrağını dalgalandırmanın şeref olduğunu söyledi. KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy’da Türk Bayrağı’nın kimseden izin almadan her yerde dalgalandırılabileceğini belirtti.



Meclis toplantısında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Zeytin Dalı Harekatı ile terör oluşumlarına ve onları destekleyenlere hiçbir zaman müsaade etmeyeceğini gösterdiğini dile getirerek, “Bundan 11 gün önce başlayan ve terör yuvalarını yok etmeyi amaçlayan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekatında şehit olan vatan evlatlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Sınırları terör örgütleri tarafından sarılan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu operasyon ile terör oluşumlarına ve onları destekleyenlere hiçbir zaman müsaade etmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Kahraman ordumuza bu operasyonda ve gerçekleşmesi muhtemel yeni operasyonlarda başarılar diliyorum. Devletimizin bekasını tehdit eden tüm terör yuvalarının bir bir temizlenmesi yolunda, güvenlik güçlerimizin başarıya kısa sürede ulaşacağından eminim. Kayseri Ticaret Odası’nın her zaman olduğu gibi tüm varlığıyla devletinin ve ordusunun arkasında olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum” diye konuştu.



2017 yılının bütçe gerçekleşmesinin yüzde 100,5 olduğunu açıklayan Başkan Hiçyılmaz, bütçeyi bu oranda realize eden yönetim kurulunu tebrik etti. Hiçyılmaz şöyle konuştu;

“Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak bu işe ne kadar hassas davrandığımızı, bütçenin ne olduğunu bildiğimizi, hesabımızı, kitabımızı çok iyi yaptığımızı özellikle belirtmek istiyorum. 2017 yılının bütçe gerçekleşmesi yüzde 100,5. Bütçe tahmini yapıp, bütçeyi bu oranda realize etmek her babayiğidin kârı değildir. Yönetim kurulumu tebrik ediyorum. Yüzde 100,5 oranında gelir bütçesi gerçekleşmiştir. ‘Şu rakamları niye yazdınız?’ falan deniyor. Şu kadarını görelim; biz oraya onu yazdık diye harcamadık. ‘Harcamayacaksınız da niye yazıyorsunuz?’ Yönetime geldikten itibaren her yıl olumlu farklarla geçiyoruz. Bu olumlu farkları da bankada tutmuyoruz, bu parayı biz artırıyoruz. İçinde bulunduğumuz, Türkiye’de örnek olan hizmet binasını yapmak için bunu yaptık.”

Göreve geldikleri 2013 yılından bu yana personel ve üye sayısı hakkında da bilgiler veren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz; “2013 yılı Mayıs’ında göreve geldiğimizde 49 personelimiz vardı. 2017’nin sonunda personel sayımız 66’ya yükseldi. Üye sayısı bakımından 2013 yılında 10 bin 548 üyemiz varken 2017’nin sonunda 18 bin 701 üyeye ulaştık. Çalışan personel başına düşen üye sayısıyla mukayese edilir bu başarı. 2013 yılında bir personele düşen üye sayısı 215 iken 2017 yılında 283’e yükselmiştir” diye konuştu.



Meclis toplantısında 2018 gelir-gider tahmini bütçesi de onaylandı.

