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KTO Coğrafi İşarette yeni üye kazandı

Kayseri Ticaret Odası’nın Coğrafi İşaret Tescil sahibi olarak yürüttüğü, Kayseri Pastırması-Kayseri Sucuğu-Kayseri Mantısı Coğrafi İşaret sistemine Kayseri’den bir firma daha katıldı.

KTO Coğrafi İşarette yeni üye kazandı
Kayseri Ticaret Odası Başkanlık makamında yapılan protokol imza töreni ile Başyazıcıoğlu firması da ‘Coğrafi İşaret Kullanım Sözleşmesi’ ile Kayseri Pastırması- Kayseri Sucuğu- için yazılımı gerçekleştirilmiş QR kodlu etiketleri kullanmaya hak kazandı.
Yapılan Protokole Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Başyazıcıoğlu Et ve Gıda San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Başyazıcıoğlu imza attı.
Yürüttükleri sisteme dâhil olması nedeniyle Başyazıcıoğlu’na teşekkür eden Başkan Hiçyılmaz, diğer firmaları da bu sisteme katılmaya davet ettiklerini belirtti. Hiçyılmaz sisteme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenlerin Kayseri Ticaret Odası’na başvurabileceklerini ifade etti.
Başyazıcıoğlu firmasından daha önce Şahin, Karamavuşlar, Müslümoğlu firmaları da sözleşme imzalamış ve Kayseri Pastırması- Kayseri Sucuğu için Kayseri Ticaret Odası tarafından yazılımı gerçekleştirilen QR kodlu etiketleri kullanmaya hak kazanmıştı.


Kurum Haberi
 
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