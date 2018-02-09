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KTO'dan pratik İngilizce kursu

Kayseri Ticaret Odası üyelerine yönelik düzenlenen pratik İngilizce kursu düzenlendi.

KTO'dan pratik İngilizce kursu
Kayseri Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen etkinlikte KTO üyelerine İngilizce eğitimi hakkında bilgi verildi. American Life Eğitim Koordinatörü Kerim Aykut Ayhan, İngilizce konusunda insanların bir çok kişinin İngilizceyi anladığını ancak konuşamadığını ve bunu çözmek için kendilerine başvurduklarını söyledi.
Ayhan, “ Öğrenciler seviye tespit sınavına geldiğinde sınav sonrasında biz onların tepkilerini görüyoruz. Hocam anlıyorum ama konuşamıyorum diyorlar. Bu sorunun temel kaynağı bizim sistem içerisinde İngilizceye ders olarak bakmamızdır. Kaldı ki İngilizce dersten ziyade artık hayatımıza sokmamız gereken bir durumdur. Dil içerisinde 4 tane beceri bulunmaktadır. Bunlar dinleme, okuma, konuşma ve yazma şeklindedir. Bizim bunları kullanmamız gerekiyor. Hayatımıza sokup bunu pratiğe dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.
Program hakkında bilgi verildikten sonra üyelere yönelik İngilizce Eğitimi verildi.
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